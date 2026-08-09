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Villen mit Bergblick kaufen in Milas, Türkei

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3 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Milas, Türkei
Villa 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit Gärten inmitten der Natur in Muğla Milas Freistehende Villen befinde…
$364,174
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Villa 5 zimmer in Milas, Türkei
Villa 5 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 364 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Milas, Mugla, Türkei
$3,82M
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Villa 4 zimmer in Gulluk, Türkei
Villa 4 zimmer
Gulluk, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 386 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Güllük, Mugla, Türkei
$1,45M
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