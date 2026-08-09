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Wohnungen am See in Milas, Türkei

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penthäuser
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1 Zimmer
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2 Zimmer
16
3 Zimmer
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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 5 zimmer in Kuyucak Mevkii, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Kuyucak Mevkii, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 165 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Milas, Mugla, Türkei
$996,445
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