Mansions mit Bergblick kaufen in Mittelmeerregion, Türkei

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2 immobilienobjekte total found
Herrenhaus 9 zimmer in Incekum, Türkei
Herrenhaus 9 zimmer
Incekum, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Diese außergewöhnliche 8-Zimmer-Villa, in der begehrten Region İncekum gelegen, bietet ein u…
$1,36M
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Herrenhaus 8 zimmer in Dosemealti, Türkei
Herrenhaus 8 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 2
The chic villa in Antalya Deshemealta! Citizenship Tr. The largest in the area of ​​the vi…
$1,82M
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Immobilienangaben in Mittelmeerregion, Türkei

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