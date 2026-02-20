Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Izmir
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Izmir, Türkei

2 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Konak, Türkei
Studio 1 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 10 m²
Stockwerk 3/4
Investitionsprojekt: 4★ Hotel in Izmir unter Wyndham ManagementUnique Fractional Ownership O…
$35,000
Studio 1 zimmer in Naldoken Mahallesi, Türkei
Studio 1 zimmer
Naldoken Mahallesi, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Zimmer im Radisson HotelSie können ein Zimmer ganz oder in Teilen 0,25% (1/4) und 0,50% (1/2…
$37,500
