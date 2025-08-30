Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Gazipasa
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Gazipasa, Türkei

Haus 3 zimmer in Gazipasa, Türkei
Haus 3 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/1
Apartment mit Meerblick in Gazipaşa – 2BR, Terrasse und Privatgarten (Panorama Residence) S…
$203,644
