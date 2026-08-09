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Villen mit Bergblick kaufen in Fethiye, Türkei

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28 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
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Villa 5 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Diese neue Premium-Villa in einer der malerischsten Gegenden von Fethiye bietet die perfekte…
$500,000
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Luxusimmobilien mit privaten Pools in zentraler Lage in Muğla Fethiye Ölüdeniz Fethiye ist e…
$673,802
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Villen mit 3 Schlafzimmern, privatem Pool und Garten in einer bewachten Wohnanlage in Fethiy…
$512,645
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla mit privatem Pool in der Nähe aller Annehmlichkeiten in Çalış Fethiye Fethiye ist…
$732,344
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 4
Freistehende Villa in dem preisgekrönten Projekt in Fethiye Ölüdeniz Die freistehende Villa …
$802,338
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Villa 6 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
Villa 6 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Eine Villa, in der Raum, Qualität und Privatsphäre perfekt harmonieren Diese großzügige, …
$600,248
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 1
Einstöckige Villa mit 3 Schlafzimmern, Pool und Garten in der Hotelzone von Fethiye Die Vill…
$1,56M
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Villa 5 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
Villa 5 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 488 m²
Etagenzahl 3
SOLE AUTHORIZED NACH JILTAŞ HOMES REAL ESTATEDiese exklusive Villa befindet sich in Hisarönü…
Preis auf Anfrage
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Etagenzahl 2
Elegantes Einfamilienhaus in der Nähe aller Annehmlichkeiten und Ölüdeniz in Ovacık Fethiye …
$1,07M
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Villa 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
5-Schlafzimmer-Luxusvilla mit Meerblick und Endlospool in Fethiye, Türkei Das Projekt befind…
$1,14M
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit 3 Schlafzimmern, Pool und Garten in Fethiye Ölüdeniz Hisarönü Ölüdeni…
$376,891
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Villa 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit Garten und privatem Pool in Ölüdeniz Fethiye Die Villa befindet sich …
$547,995
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Freistehende Villen mit 4 Schlafzimmern in der Nähe von Annehmlichkeiten in Fethiye Akarca D…
$1,08M
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 254 m²
Stockwerk 1/3
Möblierte gut ausgestattete Villen in Fethiye Ölüdeniz Fethiye ist wegen seiner weltberühmte…
$805,074
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Villa 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 447 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit sozialen Einrichtungen in Fethiye Ölüdeniz Fethiye ist ein beliebter …
$1,75M
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villen mit privaten Pools und Blick auf die Natur in Ovacık, Ölüdeniz, Fethiye …
$453,054
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
🏡 Villa in Uzumlu, Fethiye Nur 15 Minuten vom Meer entfernt, ruhige, erhöhte Lage, umgebe…
$1,000,000
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Design-Villen mit Pool in Mugla Fethiye, eingebettet in die Natur Yeşilüzümlü, ein…
$558,002
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Villa 5 zimmer in Faralya, Türkei
Villa 5 zimmer
Faralya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Eine Villa am Meer in Faralya – ein Ort, an dem die Natur Teil Ihres Lebens wird. Es gibt O…
$680,000
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
Duplex-Villa mit 3 Schlafzimmern und Naturblick in Yeşilüzümlü, Fethiye Die Villa befindet s…
$337,583
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Kayaköy-Steinvillen in Fethiye mit historischem Erbe Kayaköy ist eine friedliche Siedlung im…
$1,33M
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Villa 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern, Pool und Garten in Fethiye Ölüdeniz Ovacık Fethiye i…
$1,05M
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Leben am Wasser ist ein Traum, der Wirklichkeit werden kann.Im Zentrum von Fethiye, nur 150 …
$550,000
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit Naturblick und privatem Pool in Ovacık Ölüdeniz Fethiye Fethiye Ovacı…
$501,750
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla mit 4 Schlafzimmern in Strandnähe in Fethiye Fethiye ist einer der beliebtesten B…
$1,10M
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Villen mit Investitionspotenzial in Çalış, Fethiye Fethiye, eines der beliebtesten…
$673,802
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit großem Garten und intelligenter Haustechnik in Fethiye Fethiye ist se…
$1,33M
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Investitionsfreistehende Villen in zentraler Lage in Fethiye Ölüdeniz Die freistehenden Vill…
$760,270
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