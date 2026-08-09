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Wohnimmobilien in Kathu, Thailand

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Patong
172
Pa Tong
158
681 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kamala, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Eingebettet in die ruhigen Hügel zwischen Kamala und Patong, bietet dieses exquisite Apartme…
$239,291
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Kamala, Thailand
Wohnung 6 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 800 m²
An der dramatischen Küste von Kamalas Millionaire's Mile gelegen, ist Villa Samira ein atemb…
$4,25M
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Wohnung 7 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 7 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 200 m²
Luxus, Privatsphäre und atemberaubende Ansichten im Herzen von PhuketVilla Yoosook ist ein a…
$2,73M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Entdecken Sie ABOV Patong, eine erstklassige Off-Plan-Wohnung mit Markenresidenzen im pulsie…
$304,717
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Wohnung 7 Schlafzimmer in Kamala, Thailand
Wohnung 7 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 105 m²
Ein Meisterwerk der thailändischen zeitgenössischen Architektur auf Phukets angesehener Mill…
$6,00M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kamala, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Eingebettet im Herzen von Kamala, Phuket, ist Citygate de Phuket eine exklusive Wohnanlage v…
$188,101
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kamala, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Eingebettet in die ruhige Umarmung von Kamala, Phuket, ist Coralina ein niedrig gelegenes, h…
$140,943
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Entdecken Sie eine hervorragende Investitions- und Lifestyle-Möglichkeit im Herzen von Paton…
$241,714
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kamala, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 460 m²
Eine seltene absolute Beachfront Gelegenheit in PhuketBeach House Kalim ist eine außergewöhn…
$2,39M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kathu, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kathu, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Eine moderne und gepflegte Eigentumswohnung in der beliebten D Condo Creek Entwicklung in Ka…
$132,973
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kamala, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 356 m²
Luxusvilla mit privatem Salzwasserpool - 2 km vom Strand von Kamala | THB 28.000.000Treten S…
$848,120
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kamala, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Entdecken Sie ein Heiligtum von unvergleichlichem Luxus im The Residences at InterContinenta…
$421,031
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kathu, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kathu, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Entdecken Sie die Kunst der Privatsphäre Leben in PhuketErleben Sie einen neuen Maßstab des …
$1,03M
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Kamala, Thailand
Wohnung 6 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 148 m²
Eingebettet in das exklusive Cape Amarin Estate auf dem renommierten Kamala Headland bietet …
$4,60M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kamala, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 311 m²
Diese exquisite Residenz mit drei Schlafzimmern bietet eine außergewöhnliche Mischung aus Lu…
$1,76M
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Wohnung 7 Schlafzimmer in Kamala, Thailand
Wohnung 7 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 105 m²
Ein Meisterwerk der thailändischen zeitgenössischen Architektur auf Phukets angesehener Mill…
$6,00M
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Kamala, Thailand
Wohnung 5 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 2 500 m²
Eine luxuriöse Oase der unvergleichlichen EleganzEingebettet in die exklusiven Grenzen einer…
$14,69M
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Kamala, Thailand
Wohnung 6 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 449 m²
Villa Chada ist eine der herausragendsten Ultra-Luxus-Villen von Phuket, auf einer privaten …
$11,84M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kathu, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kathu, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Eine moderne und gepflegte Eigentumswohnung in der beliebten D Condo Creek Entwicklung in Ka…
$132,973
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kamala, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
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Luxusvilla mit privatem Salzwasserpool - 2 km vom Strand von Kamala | THB 28.000.000Treten S…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Entdecken Sie ABOV Patong, eine erstklassige Off-Plan-Wohnung mit Markenresidenzen im pulsie…
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Wohnung 3 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 372 m²
Entdecken Sie das ultimative tropische Luxusleben im Botanica MontAzure - eine prestigeträch…
$1,18M
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Wohnung 1 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Entdecken Sie das Küstenleben in seiner besten FormErleben Sie die perfekte Kombination aus …
$205,972
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Entdecken Sie eine fantastische Gelegenheit, eine ausländische Eigentumswohnung in Phuket zu…
$151,147
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Kamala, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 2 400 m²
Der Höhepunkt des modernen Phuket Oceanfront Villa Design. Große kühne, lineare Linien und g…
$19,45M
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Kamala, Thailand
Wohnung 6 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 560 m²
Genießen Sie den Inbegriff des Küstenluxus im Baan Banyan, einer exquisiten Villa mit 6 Schl…
$15,45M
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Wohnung 1 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
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Wohnung 3 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
In einer ruhigen Wohngegend, nur wenige Minuten vom Kamala Beach entfernt, ist dieses Anwese…
$693,641
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kamala, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
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Wohnung 6 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 449 m²
Villa Chada ist eine der herausragendsten Ultra-Luxus-Villen von Phuket, auf einer privaten …
$11,84M
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