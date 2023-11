Immobilienpreise in Patong sind unterschiedlich. Der Quadratmeter der Wohnungen und Häuser wird auf 1500 bis 4000 Euro geschätzt. Der genaue Wert der Immobilie in Patong hängt von der Qualität der Reparatur und der Nähe zu den Stränden ab. Wohnungen in prestigeträchtigen Wohnkomplexen und Villen mit Zugang zur Küste sind 20-30% teurer als andere Objekte.