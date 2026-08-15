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Wohnimmobilien in Thai Mueang, Thailand

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9 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Ban Po Daeng, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ban Po Daeng, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 644 m²
PHA6583 Vorteile des neuen Projekts in der Provinz Phang Nga:Dies ist ein modernes Resort, …
$2,10M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ban Po Daeng, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ban Po Daeng, Thailand
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Fläche 368 m²
PHA6450 Ein neuer Komplex von Luxusvillen auf dem Andaman Meer, umgeben von Regenwald. Das …
$1,26M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Thai Mueang, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thai Mueang, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 521 m²
PHA6582 Ein neues Resort mit Country Club, Tennis und Golf. Dies ist eine Gelegenheit, Eige…
$1,84M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 3 zimmer in Ban Po Daeng, Thailand
Villa 3 zimmer
Ban Po Daeng, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 368 m²
Etagenzahl 1
Exklusive Sammlung von luxuriösen privaten Poolvillen in der von Meister geplanten Aquella B…
$1,42M
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Villa 4 zimmer in Ban Po Daeng, Thailand
Villa 4 zimmer
Ban Po Daeng, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 644 m²
Stockwerk 1/2
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$1,99M
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Villa 2 zimmer in Ban Po Daeng, Thailand
Villa 2 zimmer
Ban Po Daeng, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 430 m²
Stockwerk 1/2
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Ideal für wohlhabende Personen,…
$1,42M
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TekceTekce
Villa 2 zimmer in Ban Po Daeng, Thailand
Villa 2 zimmer
Ban Po Daeng, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 368 m²
Stockwerk 1/2
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$1,19M
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Villa 2 zimmer in Ban Po Daeng, Thailand
Villa 2 zimmer
Ban Po Daeng, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 368 m²
Stockwerk 1/2
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's for: Ideal for affluent individuals seeking…
$1,18M
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Villa 3 zimmer in Ban Po Daeng, Thailand
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Zimmer 3
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Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 521 m²
Stockwerk 1/2
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's for: Ideal for affluent individuals seeking…
$1,75M
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