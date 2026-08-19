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Wohnimmobilien in Bang Sare, Thailand

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Condo in Bang Sare, Thailand
Condo
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Le Beach Condo Bang Saray Sea View Condo zum Verkauf Le Beach Condo Bang Saray bietet einen …
$69,901
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Haus 2 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Haus 2 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
2 Schlafzimmer Haus zum Verkauf in Bang Saray SattahipDieses moderne Stil Haus befindet sich…
$71,231
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Condo in Bang Sare, Thailand
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Bang Sare, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Studio Condo zum Verkauf bei Pure Sunset Na Jomtien PattayaDiese Studiowohnung befindet sich…
$106,371
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Haus 4 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 289 m²
Traumfamilienhaus im Herzen von Bangsaray – In BewegungErleben Sie die perfekte Mischung aus…
$407,220
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Condo in Bang Sare, Thailand
Condo
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Sea View Condo zum Verkauf Delmare Bangsaray Diese Wohnung mit Meerblick zum Verkauf in Delm…
$303,918
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Haus 3 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
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$395,584
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TekceTekce
Condo in Bang Sare, Thailand
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Bang Sare, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
3 Schlafzimmer Eigentumswohnung zum Verkauf bei Pure Sunset Na Jomtien PattayaDieses Kondomi…
$511,476
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Haus 4 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Luxus-Pool Villa zum Verkauf | Voll Möbliert | Expansive GardenPrime Lage in der Nähe von Su…
$375,720
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Villa in Bang Sare, Thailand
Villa
Bang Sare, Thailand
4-stöckige Villa mit 6 Schlafzimmern, 7 Bädern 4 Parkplätzen und einem Pool auf dem Dach in …
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Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Delmare Eigentumswohnungen: Strand am Leben in BangsareDiese atemberaubende 2-Zimmer-Wohnung…
$287,850
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Condo in Bang Sare, Thailand
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Bang Sare, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Verkauf Del Mare Bangsaray Beachfront 3 Schlafzimmer Meerblick Eigentumswohnung Dieses Kondo…
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Condo in Bang Sare, Thailand
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Bang Sare, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Sea Saran Condo Pattaya zum Verkauf Ocean View Corner Unit Eine seltene Ocean View-Ecke zum …
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Haus 6 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Haus 6 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Geräumige Poolvilla mit 6 Schlafzimmern zum VerkaufDiese expansive Pool Villa Estate bietet …
$1,39M
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Condo in Bang Sare, Thailand
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Bang Sare, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
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$197,547
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Condo in Bang Sare, Thailand
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Bang Sare, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
1 Schlafzimmer Eigentumswohnung zum Verkauf bei Pure Sunset Na Jomtien PattayaDieses Kondomi…
$179,312
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Haus 8 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Haus 8 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
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$579,577
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Bang Sare, Thailand
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Haus 4 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Luxus Pool Villa zum Verkauf in Bang Saray mit 15-Meter Privatpool Diese Luxus-Pool-Villa z…
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Haus 4 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Luxus Pool Villa zum Verkauf – Bang SarayExquisite 4-Schlafzimmer-Villa mit privatem Pool – …
$929,105
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Haus 3 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
3 Schlafzimmer Haus zum Verkauf in Na Jomtien – Dieses geräumige und voll möblierte Haus ver…
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Haus 3 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
3 Schlafzimmer Pool Villa zum Verkauf in Bangsaray - Entdecken Sie luxuriöses Wohnen mit die…
$709,217
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Reihenhaus in Bang Sare, Thailand
Reihenhaus
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
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Etagenzahl 2
Zweistöckiges Stadthaus im modernen Stil in der Gegend von Bang Saray ein paar Schritte von …
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
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Condo in Bang Sare, Thailand
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Bang Sare, Thailand
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3 Schlafzimmer Eigentumswohnung zum Verkauf bei Pure Sunset Na Jomtien PattayaDieses Kondomi…
$544,013
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Haus 5 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Haus 5 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 5
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Haus 2 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Haus 2 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 2
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Haus zum Verkauf Bang Saray Privat Pool Corner Home Haus zum Verkauf in Bang Saray bietet ei…
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Bang Sare, Thailand
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Wohnung 1 zimmer in Bang Sare, Thailand
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Bang Sare, Thailand
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Condo in Bang Sare, Thailand
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Bang Sare, Thailand
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2 Schlafzimmer Meerblick zum Verkauf bei Pure Sunset Na Jomtien PattayaDiese Wohnung mit Mee…
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Haus 6 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Haus 6 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Geräumige private Villa mit Pool zum Verkauf – Bang Saray, SattahipDiese expansive Villa ste…
$1,36M
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