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Studio-Wohnungen mit Swimmingpool in Provinz Phuket, Thailand

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Choeng Thale
231
Rawai
80
Sakhu
23
Karon
43
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52 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 2/6
$174,376
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 3/6
🏝 Immobilien zum Verkauf in Phuket direkt vom Entwickler — keine Agentenkommissionen!Das Mom…
$174,335
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Studio in Provinz Phuket, Thailand
Studio
Provinz Phuket, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Etagenzahl 8
Eine einzigartige Gelegenheit, in stilvolle und moderne Apartments im Herzen von Bang Tao zu…
$103,509
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Studio in Provinz Phuket, Thailand
Studio
Provinz Phuket, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Etagenzahl 7
Eine attraktive Investitionsmöglichkeit! Ausbeute: von 6% pro Jahr!Installationen verfügbar!…
$110,451
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Studio 1 zimmer in Kamala, Thailand
Studio 1 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 5/7
🌴 Resort-Stil Wohnanlage in der Nähe von Kamala BeachEine moderne Wohnanlage, nur 4 Minuten …
$117,126
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Studio in Provinz Phuket, Thailand
Studio
Provinz Phuket, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Etagenzahl 7
Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit im Herzen von Phuket ist eine stilvolle Wohnung, d…
$174,544
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 5/6
🏝 Immobilien zum Verkauf in Phuket direkt vom Entwickler — keine Agentenkommissionen!Das Mom…
$174,349
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 1/6
🏝 Immobilien zum Verkauf in Phuket direkt vom Entwickler — keine Agentenkommissionen!Das Mom…
$174,349
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Studio 2 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Studio 2 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 2/7
New studio for sale in the heart of Bang Tao. This offer is for those who want to live in th…
$102,100
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Studio 2 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Studio 2 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 2/7
An ergonomic studio for sale in a new project created for those who appreciate the aesthetic…
$121,457
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 1/6
🏝 Immobilien zum Verkauf in Phuket direkt vom Entwickler — keine Agentenkommissionen!Das Mom…
$174,390
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Studio 1 zimmer in Karon, Thailand
Studio 1 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 5/6
Resort-Stil Wohnentwicklung Nur 5 Minuten vom Kata BeachEine moderne Wohnanlage im Resort-St…
$130,820
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Studio in Provinz Phuket, Thailand
Studio
Provinz Phuket, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Etagenzahl 7
Eine einzigartige Gelegenheit, in Luxus-Wohnungen im Herzen von Nai Harn mit hohem Ertragspo…
$139,431
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Studio in Provinz Phuket, Thailand
Studio
Provinz Phuket, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Etagenzahl 5
Luxus-Wohnung mit vielen Annehmlichkeiten! Mietertrag: 6-7% pro Jahr!Inklusive Trimm, Einbau…
$184,762
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Studio 1 zimmer in Sakhu, Thailand
Studio 1 zimmer
Sakhu, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 7/7
Luxusleben nur 400 Meter vom Nai Yang Beach, PhuketEntdecken Sie eine moderne Ferienwohnung …
$157,196
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 4/6
🏝 Immobilien zum Verkauf in Phuket direkt vom Entwickler — keine Agentenkommissionen!Das Mom…
$174,349
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Studio in Sakhu, Thailand
Studio
Sakhu, Thailand
Fläche 32 m²
Stockwerk 4/8
AUSSCHLIESSLICHE VORVERKÄUFE. MOVE-IN- UND RENTAL READY APARTMENTSBesitzen Sie Ihre Traumwoh…
$118,184
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 5/6
🏝 Immobilien zum Verkauf in Phuket direkt vom Entwickler — keine Agentenkommissionen!Das Mom…
$174,308
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Studio 1 zimmer in Kamala, Thailand
Studio 1 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 2/8
Italienische Coastal-Style Resort Residenz in PhuketEin modernes Wohnresort für komfortables…
$118,118
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Studio in Provinz Phuket, Thailand
Studio
Provinz Phuket, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Etagenzahl 3
Investieren Sie in eine Luxus-Wohnung am Strand von BEACHFRONT BLISS CONDO an der Küste von …
$172,306
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 4/6
🏝 Immobilien zum Verkauf in Phuket direkt vom Entwickler — keine Agentenkommissionen!Das Mom…
$174,322
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 3/6
$174,363
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Studio 1 zimmer in Karon, Thailand
Studio 1 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Stockwerk 8/8
Zum Verkauf Luxus-Studio mit Design-Reparaturbereich von 24 qm. Das Studio befindet sich in …
$100,805
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Studio 1 Schlafzimmer in Karon, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Karon, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
The project of apartments is built in one of the most popular locations of the island, where…
$133,799
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Studio in Choeng Thale, Thailand
Studio
Choeng Thale, Thailand
Fläche 36 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$156,665
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Studio 1 zimmer in Sakhu, Thailand
Studio 1 zimmer
Sakhu, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 22 m²
Stockwerk 7/7
Zum Verkauf ein geräumiges Studio mit Design-Reparaturbereich von 22.2 qm. Das Studio befind…
$58,856
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 7/7
Zum Verkauf ein gemütliches Studio mit Design-Reparaturbereich von 37.4 m2. Das Studio befin…
$162,131
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Studio 1 zimmer in Rawai, Thailand
Studio 1 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 6/7
Zum Verkauf Luxus-Studio mit Design-Reparaturbereich von 26.8 qm. Das Studio befindet sich i…
$137,777
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 7/7
Zum Verkauf Luxus-Studio mit Design-Reparaturbereich von 37.4 qm. Das Studio befindet sich i…
$162,169
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Studio 1 zimmer in Rawai, Thailand
Studio 1 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 7/7
Zum Verkauf ein gemütliches Studio mit Design-Reparaturbereich von 52.74 qm. Das Studio befi…
$167,758
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Immobilienangaben in Provinz Phuket, Thailand

mit Garage
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