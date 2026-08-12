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Penthäuser mit Swimmingpool in Provinz Phuket, Thailand

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Choeng Thale
67
Rawai
19
Si Sunthon
7
Karon
4
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9 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Penthouse 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 7/7
We are introducing a unique community where a modern lifestyle is combined with the surround…
$381,000
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Penthouse 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Penthouse 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Stockwerk 7/7
Introducing a unique community where a modern lifestyle is combined with the surrounding nat…
$536,000
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Penthouse 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Penthouse 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 716 m²
Stockwerk 6/6
Luxus 4-Zimmer-Penthouse mit Designer-Reparaturbereich von 716 qm ist zum Verkauf. Penthouse…
$3,99M
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 2 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Penthouse 2 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 220 m²
Stockwerk 4/4
Zum Verkauf eine geräumige 2-Zimmer-Wohnung mit Designer-Reparaturbereich von 220 qm.m. Die …
$2,18M
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Penthouse 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Penthouse 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 248 m²
Stockwerk 7/7
Zum Verkauf ein schönes Penthouse mit Designer-Reparaturbereich von 248 qm.m. Penthouse befi…
$1,86M
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Penthouse in Rawai, Thailand
Penthouse
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
Stockwerk 7/7
$1,05M
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Penthouse 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Penthouse 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 285 m²
Stockwerk 5/5
Luxus Penthouse zum Verkauf mit Designer-Reparaturbereich von 285 qm.m. Penthouse befindet s…
$2,84M
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Penthouse 2 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Penthouse 2 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 209 m²
Stockwerk 5/5
Zum Verkauf schicke 2-Zimmer-Penthouse mit Designer-Reparaturbereich von 209 qm.m. Penthouse…
$1,59M
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Penthouse in Rawai, Thailand
Penthouse
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 132 m²
Stockwerk 7/7
$454,254
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Immobilienangaben in Provinz Phuket, Thailand

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