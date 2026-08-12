Penthäuser mit Bergblick kaufen in Provinz Phuket, Thailand

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Penthouse in Rawai, Thailand
Penthouse
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
Stockwerk 7/7
$1,05M
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Penthouse in Rawai, Thailand
Penthouse
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 132 m²
Stockwerk 7/7
$454,254
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Immobilienangaben in Provinz Phuket, Thailand

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