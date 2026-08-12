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Penthousewohnung mit Garten kaufen in Provinz Phuket, Thailand

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Choeng Thale
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Rawai
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Si Sunthon
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Karon
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4 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Penthouse 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 7/7
We are introducing a unique community where a modern lifestyle is combined with the surround…
$381,000
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Penthouse 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Penthouse 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Stockwerk 7/7
Introducing a unique community where a modern lifestyle is combined with the surrounding nat…
$536,000
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Penthouse in Rawai, Thailand
Penthouse
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
Stockwerk 7/7
$1,05M
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Penthouse in Rawai, Thailand
Penthouse
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 132 m²
Stockwerk 7/7
$454,254
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Immobilienangaben in Provinz Phuket, Thailand

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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