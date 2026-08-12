Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Provinz Phuket
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium
  6. Schwimmbad

Eigentumswohnungen mit Swimmingpool in Provinz Phuket, Thailand

;
Choeng Thale
73
Rawai
9
Si Sunthon
3
Sakhu
3
Zeig mehr
Kondominium Löschen
Alles löschen
14 immobilienobjekte total found
Condo 2 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Condo 2 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 2/3
Ready Lösung für Wohnen oder Investitionen! Die Wohnung ist komplett eingerichtet und mit Pr…
$118,700
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
UndersunEstate
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Choeng Thale, Thailand
Condo
Choeng Thale, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Etagenzahl 8
A new luxury project for Bang Tao from a reliable developer Modern luxurious 8-story con…
$432,601
Eine Anfrage stellen
Condo 2 zimmer in Kathu, Thailand
Condo 2 zimmer
Kathu, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Etagenzahl 8
Luxus-Apartments im Herzen von PhuketDieses risikoarme Kondominium, auf einer Fläche von 6 P…
$69,680
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Condo 4 zimmer in Wichit, Thailand
Condo 4 zimmer
Wichit, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Etagenzahl 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$224,966
Eine Anfrage stellen
Condo 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Condo 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 139 m²
Etagenzahl 7
Boutique condominium in Bang TaoDieses Projekt befindet sich in einer der beliebtesten Orte …
$503,043
Eine Anfrage stellen
Condo 3 zimmer in Wichit, Thailand
Condo 3 zimmer
Wichit, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Etagenzahl 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$195,590
Eine Anfrage stellen
Condo 2 zimmer in Wichit, Thailand
Condo 2 zimmer
Wichit, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Etagenzahl 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$91,374
Eine Anfrage stellen
Condo 2 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Condo 2 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Etagenzahl 7
Modern Condo between Surin and Bang Tao The new project is located between the two most …
$165,737
Eine Anfrage stellen
Condo 3 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Condo 3 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Etagenzahl 7
Modern Condo between Surin and Bang Tao The new project is located between the two most …
$230,453
Eine Anfrage stellen
Condo 2 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Condo 2 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 7
Boutique condominium in Bang TaoDieses Projekt befindet sich in einer der beliebtesten Orte …
$219,720
Eine Anfrage stellen
Condo 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Condo 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Etagenzahl 7
Boutique condominium in Bang TaoDieses Projekt befindet sich in einer der beliebtesten Orte …
$280,432
Eine Anfrage stellen
Condo 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Condo 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Etagenzahl 8
A new luxury project for Bang Tao from a reliable developer Modern luxurious 8-story con…
$308,912
Eine Anfrage stellen
Condo 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Condo 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 51 m²
Etagenzahl 8
A new luxury project for Bang Tao from a reliable developer Modern luxurious 8-story con…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Condo 3 zimmer in Kathu, Thailand
Condo 3 zimmer
Kathu, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 34 m²
Etagenzahl 8
Luxus-Apartments im Herzen von PhuketDieses risikoarme Kondominium, auf einer Fläche von 6 P…
$117,088
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Provinz Phuket, Thailand

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen