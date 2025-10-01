Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Kathu
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium

Eigentumswohnungen in Kathu, Thailand

Patong
3
Pa Tong
3
Kondominium Löschen
Alles löschen
11 immobilienobjekte total found
Condo in Kathu, Thailand
Condo
Kathu, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
A modern and well-maintained condominium located in the popular D Condo Creek development in…
$136,924
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in Pa Tong, Thailand
Condo
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Located in the prestigious Bluepoint Condominium in Patong, Duplex Unit 103 offers an elegan…
$701,775
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in Pa Tong, Thailand
Condo
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Located in the prestigious Bluepoint Condominium in Patong, Duplex Unit 103 offers an elegan…
$701,775
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
AdriastarAdriastar
Condo in Kamala, Thailand
Condo
Kamala, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 311 m²
This exquisite three-bedroom pool residence offers an exceptional blend of luxury, comfort, …
$1,99M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in Kamala, Thailand
Condo
Kamala, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 311 m²
This exquisite three-bedroom pool residence offers an exceptional blend of luxury, comfort, …
$1,99M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in Kathu, Thailand
Condo
Kathu, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
A modern and well-maintained condominium located in the popular D Condo Creek development in…
$136,924
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
ResideReside
Condo in Kamala, Thailand
Condo
Kamala, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 311 m²
This exquisite three-bedroom pool residence offers an exceptional blend of luxury, comfort, …
$1,99M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in Pa Tong, Thailand
Condo
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Located in the prestigious Bluepoint Condominium in Patong, Duplex Unit 103 offers an elegan…
$701,775
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in Kathu, Thailand
Condo
Kathu, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
A modern and well-maintained condominium located in the popular D Condo Creek development in…
$136,924
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Atlas PropertyAtlas Property
Condo 3 zimmer in Kathu, Thailand
Condo 3 zimmer
Kathu, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 34 m²
Etagenzahl 8
Luxus-Apartments im Herzen von PhuketDieses risikoarme Kondominium, auf einer Fläche von 6 P…
$117,088
Eine Anfrage stellen
Condo 2 zimmer in Kathu, Thailand
Condo 2 zimmer
Kathu, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Etagenzahl 8
Luxus-Apartments im Herzen von PhuketDieses risikoarme Kondominium, auf einer Fläche von 6 P…
$69,680
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Kathu, Thailand

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen