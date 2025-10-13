Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Eigentumswohnungen in Rawai, Thailand

3 immobilienobjekte total found
Condo 1 zimmer in Rawai, Thailand
Condo 1 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Babylon Sky Garden 2 ist ein neuer Wohnkomplex in Phuket, im Rawai-Bereich.Das Projekt umfas…
$156,711
$156,711
Eine Anfrage stellen
Condo 1 zimmer in Rawai, Thailand
Condo 1 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Die neue Anlage am Strand von Rawai bietet Apartments mit geräumigen Terrassen, ideal kombin…
$141,697
$141,697
Eine Anfrage stellen
Condo 1 zimmer in Rawai, Thailand
Condo 1 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Ein moderner Wohnkomplex in der prestigeträchtigen Gegend von Rawai vereint den Komfort des …
$91,493
$91,493
Eine Anfrage stellen
