Wohnkomplex New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand

Im Herzen von Phuket, Thailand, bietet der achtstöckige Kondominiumkomplex eine Oase für digitale Nomaden und savvy Investoren gleichermaßen. Mit einer strategisch günstigen Lage, nur wenige Minuten vom Strand Nai Yang entfernt und in der Nähe von wichtigen Annehmlichkeiten und Attraktionen, stellt Komplex die Bühne für einen Lebensstil von unvergleichlichen Komfort und Komfort. Von dem Moment an, in dem Sie eintauchen, werden Sie von einer harmonischen Mischung aus natürlichen Elementen und der modernen Raffinesse begrüßt. Das Design dreht sich um saubere Linien, minimalistische Ästhetik und eine tiefe Wertschätzung für die Schönheit der Einfachheit. Von dem hochmodernen Fitnesscenter bis hin zur ruhigen Dachterrasse ist jeder Raum entworfen, um Ihren Lebensstil zu erhöhen und Ihr Wohlbefinden zu verbessern. Bewirten Sie ein Soirée in der stilvollen Gemeinschaftslounge oder entspannen Sie einfach mit einem Glas Wein, während Sie die Sonne über dem Andaman Sea zu sehen.

Eingebaute Möbel und lose Möbel

Gebaut in der Gegenküche mit elektrischen Geräten (Geschirr, Kühlschrank, Mikrowelle)

Im Badezimmer gebaut

Klimaanlage für alle Zimmer

Eigenschaften der WohnungenInfrastruktur

Nur eine kurze Autofahrt von Ihrer Haustür entfernt finden Sie eine Vielzahl von Einkaufszielen, um auf Ihre Bedürfnisse zu achten. Von täglichen Wesentlichen bis zu Luxusartikeln bieten Tesco Lotus, Homepro und Makro eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen, um Ihr Einkaufserlebnis mühelos und angenehm zu gestalten. Für eine authentischere lokale Erfahrung besuchen Sie die pulsierenden lokalen Märkte in der Nähe, wo Sie frische Produkte, traditionelle thailändische Lebensmittel und einzigartige Handwerk entdecken können.

Die British International School, Phuket und UWC Thailand International School befinden sich in einer bequemen Autodistanz und bietet erstklassige Bildung und eine Pflegeumgebung für Ihre Kinder.

Das anstehende Bumrungrad International Hospital, nur 12 Minuten entfernt, sorgt für Frieden im Geiste für erstklassige Gesundheitsdienste.

Complex liegt strategisch nur eine kurze Fahrt vom internationalen Flughafen Phuket entfernt und macht Ihre Reisen nahtlos und stressfrei.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Nai Yang Strand ist ein beliebter Rückzugsort für Phuket Einheimische und Besucher gleichermaßen. Gerühmt für seine kristallklaren Gewässer, unberührte Sande und lebendiges Unterwasser-Ökosystem bietet dieses versteckte Juwel eine ruhige Flucht inmitten der Pracht der Natur.

Der Splash Jungle Water Park liegt am Mai Khao Beach. Es gilt als das beste Wasserparkziel in Südthailand.

Golf-Enthusiasten schätzen die Nähe zu Blue Canyon Country Club und Mission Hills Phuket Golf Course, beide bieten atemberaubende Kurse und außergewöhnliche Einrichtungen. Phuket Yacht Haven Marina ist nur 20 Minuten entfernt und bietet den perfekten Startpunkt für Ihre nautischen Abenteuer. Darüber hinaus werden Naturliebhaber begeistern, das nahe gelegene Elefantenheiligtum zu besuchen.