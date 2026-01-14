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Wohnkomplex Dream

Pattaya, Thailand
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$47,845
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ID: 3841
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    8

Über den Komplex

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DREAM COMPLEXLiefertermin - sq. 2026Ein prächtiger Wohnkomplex von einem europäischen Entwickler mit den notwendigen Annehmlichkeiten im renommierten Pratumnak Hill Bereich. Pratamnak ist einer der besten Gegenden der Stadt Pattaya, ein idealer Ort für ein gemessenes Leben und gemütliche Erholung.Der Komplex befindet sich 5 Autominuten vom Zentrum von Pattaya und Jomtien entfernt. Die Residenz der königlichen Familie in Pattaya befindet sich auch auf Pratamnak Hill und nur wenige Gehminuten vom Dream-Kondominium.Alle Apartments im Dream-Komplex sind mit sauberen Oberflächen verkauft. Alle Apartments sind mit einer europäischen Standardküche und Klimaanlage ausgestattet. Alle Apartments verfügen über Deckenleuchten, Badezimmer sind mit Fliesenböden ausgestattet und jede Wohnung hat einen Platz für eine Waschmaschine.COMPLEX TERRITORY:
  • Dachterrasse mit Fitnessraum, Jacuzzi, Schwimmbad und finnischer Sauna
  • Tiefgarage
  • Pool im ersten Stock
  • Sicherheit 24/7
  • 2 Aufzüge
  • Wäschereien
Infrastruktur der Region:
  • Golden Buddha
  • Die Residenz der Prinzessin
  • Die Straße
  • Märkte
  • Aussichtsplattform
  • Gemütlicher Garten mit chinesischen Statuen
  • Central Festival Shopping Complex
  • Massagesalons
  • Strände.
  • Pattaya Park Water Park
  • Die Restaurants
  • Spa und mehr
  • Golf Club
  • Piers Bali High
  • Geschäfte
Entfernung zu den Stränden:Yinyom Beach - 850 MeterStrand Pratumnak - 1000 Meter
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 34.0
Preis pro m², USD 2,053
Wohnungspreis, USD 69,800
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Wohnung
Fläche, m² 29.4
Preis pro m², USD 2,095
Wohnungspreis, USD 61,600
Wohnungen Studio
Fläche, m² 21.6
Preis pro m², USD 2,120
Wohnungspreis, USD 45,800

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Pattaya, Thailand

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