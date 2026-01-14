Wohnkomplex Dream

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DREAM COMPLEXLiefertermin - sq. 2026Ein prächtiger Wohnkomplex von einem europäischen Entwickler mit den notwendigen Annehmlichkeiten im renommierten Pratumnak Hill Bereich. Pratamnak ist einer der besten Gegenden der Stadt Pattaya, ein idealer Ort für ein gemessenes Leben und gemütliche Erholung.Der Komplex befindet sich 5 Autominuten vom Zentrum von Pattaya und Jomtien entfernt. Die Residenz der königlichen Familie in Pattaya befindet sich auch auf Pratamnak Hill und nur wenige Gehminuten vom Dream-Kondominium.Alle Apartments im Dream-Komplex sind mit sauberen Oberflächen verkauft. Alle Apartments sind mit einer europäischen Standardküche und Klimaanlage ausgestattet. Alle Apartments verfügen über Deckenleuchten, Badezimmer sind mit Fliesenböden ausgestattet und jede Wohnung hat einen Platz für eine Waschmaschine.COMPLEX TERRITORY:
Dachterrasse mit Fitnessraum, Jacuzzi, Schwimmbad und finnischer Sauna
Tiefgarage
Pool im ersten Stock
Sicherheit 24/7
2 Aufzüge
Wäschereien
Infrastruktur der Region:
Golden Buddha
Die Residenz der Prinzessin
Die Straße
Märkte
Aussichtsplattform
Gemütlicher Garten mit chinesischen Statuen
Central Festival Shopping Complex
Massagesalons
Strände.
Pattaya Park Water Park
Die Restaurants
Spa und mehr
Golf Club
Piers Bali High
Geschäfte
Entfernung zu den Stränden:Yinyom Beach - 850 MeterStrand Pratumnak - 1000 Meter
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