  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Wohnkomplex GARRYA RESIDENCES

Wohnkomplex GARRYA RESIDENCES

Provinz Phuket, Thailand
von
$999,703
;
13
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33055
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Investitionsattraktionen auf der malerischen Insel Phuket! Exklusive Apartments und Penthäuser Garrya Residences im malerischen Viertel Bang Tao, Phuket, Thailand.
Installationen verfügbar!
Nur 100 Meter zum Strand!
Die Wohnungen strahlen eine gemütliche Atmosphäre aus, die durch reiche Texturen und erdigen Töne gekennzeichnet ist, betont von grünem Laub, organisch in das Innere eingeschrieben. Von den offenen Terrassen haben die Bewohner einen atemberaubenden Blick, der sich organisch mit der malerischen Meereslandschaft draußen verbindet. Das Projekt kombiniert natürliche organische Elemente und moderner Minimalismus, verkörpert die Verkörperung des Wellnesslebens am Strand.
Ausstattung: Die Bewohner werden in der Lage sein, eine breite Palette von Annehmlichkeiten zu genießen, darunter private Dachpools für jeden Penthouse, umfangreiche Fassadenöffnungen, die das Wohnzimmer und Esszimmer mit den Schlafzimmern verbinden, und atemberaubende Meerblick.
Ort:
- 100 m zum Strand Bang Tao;
100 m zu Fino Restaurant Bangtao Restaurant
- 150 m zum Tops dail Shop;
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Provinz Phuket, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage DREAM
Pattaya, Thailand
von
$41,516
Wohnanlage So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Karon, Thailand
von
$116,000
Wohnanlage Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Ban Bang Thao, Thailand
von
$113,000
Wohnanlage Zero Bangtao
Choeng Thale, Thailand
von
$92,374
Wohnanlage New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$93,745
Sie sehen gerade
Wohnkomplex GARRYA RESIDENCES
Provinz Phuket, Thailand
von
$999,703
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage The Base Rise
Wohnanlage The Base Rise
Wohnanlage The Base Rise
Wohnanlage The Base Rise
Wohnanlage The Base Rise
Alle anzeigen Wohnanlage The Base Rise
Wohnanlage The Base Rise
Wichit, Thailand
von
$74,036
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Fläche 25–35 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!* Für wen es geeignet ist: Ideal für Kenner des modernen Lebens in friedlicher Atmosphäre. Das Projekt ist perfekt für junge Paare, kleine Familien und Investoren, die in ein sich dynamisch entwickelndes Gebiet investieren möchten. Zum Standort: …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
24.8 – 35.3
81,799 – 135,212
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage City Garden Tower
Wohnanlage City Garden Tower
Wohnanlage City Garden Tower
Wohnanlage City Garden Tower
Wohnanlage City Garden Tower
Alle anzeigen Wohnanlage City Garden Tower
Wohnanlage City Garden Tower
Pattaya, Thailand
von
$73,242
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 30
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation d…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Etherhome Seaview Condo
Wohnanlage Etherhome Seaview Condo
Wohnanlage Etherhome Seaview Condo
Wohnanlage Etherhome Seaview Condo
Wohnanlage Etherhome Seaview Condo
Alle anzeigen Wohnanlage Etherhome Seaview Condo
Wohnanlage Etherhome Seaview Condo
Rawai, Thailand
von
$218,464
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Fläche 51–610 m²
5 Immobilienobjekte 5
Eigentumswohnung mit spektakulärem MeerblickDieses neue Luxus-Kondominium im Rawai Bereich von 40 Wohnungen zeichnet sich durch atemberaubende Meerblick und Privatsphäre aus.Hervorragendes zeitgenössisches Design hier, kombiniert mit modernen Gebäudetechnologien und dem Einsatz von hochwerti…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0
231,673
Wohnung 2 zimmer
102.0 – 128.5
520,865
Wohnung 3 zimmer
182.2 – 610.4
3,44M
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Thailand
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
Alle Veröffentlichungen anzeigen