  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Kathu
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Schwimmbad

Villen mit Swimmingpool in Kathu, Thailand

Patong
21
Pa Tong
21
1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Kamala, Thailand
Villa 6 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 4 920 m²
Baan Banyan - Luxusvilla mit Panoramablick auf Kap Kamala, Millionaire's MileBaan Banyan ist…
$15,00M
Immobilienagentur
50 Lemons
Sprachen
English, Русский, Deutsch
