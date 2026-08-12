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Eigentumswohnungen mit Swimmingpool in Thailand

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Pattaya
24
Provinz Phuket
123
Choeng Thale
73
Chon Buri
985
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124 immobilienobjekte total found
Condo 2 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Condo 2 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 2/3
Ready Lösung für Wohnen oder Investitionen! Die Wohnung ist komplett eingerichtet und mit Pr…
$118,700
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/36
Large Sea view 1 bedroom for sale in beachfront Park Beach condo Wongamat, Pattaya Park B…
$132,353
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 7/30
1 Schlafzimmer und 1 Badezimmer im Grande Caribbean in Süd-Pattaya, Pattaya36 m² - 1 Schlafz…
$73,235
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 7/8
Wongamat Residence Condominium in der Nähe von Pattaya Nord Pattaya Nord, Na Kluea, Bang La…
$317,643
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Condo in Choeng Thale, Thailand
Condo
Choeng Thale, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Etagenzahl 8
A new luxury project for Bang Tao from a reliable developer Modern luxurious 8-story con…
$432,601
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 7/24
Hochhaus-Eigentumswohnung in gemütlicher Strandgegend. Es gibt ein Fitnessstudio, 2 Swimming…
$67,647
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 11/38
2 Schlafzimmer, 2 Bäder, 92 m2, atemberaubender Meerblick im Wong Amat Tower.Typ: 2 Schlafzi…
$270,588
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Fläche 123 m²
Stockwerk 1/7
2 Bett 2 Bad 123 m2 in der Eleganz   2 Schlafzimmer 2 Bett 2 Bad 123 m² 1 St Floor Sch…
$232,353
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 3/7
1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 85 m², Executive Residence III Typ: 1 Schlafzimmer, 1 Badezi…
$111,765
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Stockwerk 13/54
Big 1 bedroom 81 m2 in Northpoint in North Pattaya, Pattaya • Type1 bedroom • Size 81 sq…
$294,118
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Stockwerk 30/46
2-Zimmer-Eigentumswohnung im Unixx South Pattaya in der Nähe von Phratamnak Typ: 2 Schla…
$198,525
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 21/46
Riviera Jomtien. Großes Studio-Apartment zu verkaufenRiviera Jomtien.  Typ Studio Größe  27 …
$93,824
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Condo 2 zimmer in Kathu, Thailand
Condo 2 zimmer
Kathu, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Etagenzahl 8
Luxus-Apartments im Herzen von PhuketDieses risikoarme Kondominium, auf einer Fläche von 6 P…
$69,680
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 21/46
The Riviera Jomtien 1-Zimmer-Eigentumswohnung zu verkaufenThe Riviera Jomtien  Typ 1 Schlafz…
$126,470
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 16/20
Die Axis A1601 zum Verkauf bei 7,5 Mb.Eckzimmer auf der kühlen Seite des Gebäudes-Am 16. Jah…
$216,829
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 10/54
Atemberaubender Meerblick zu verkaufen! Die Wohnanlage Zire Wongamat befindet sich in gute…
$308,822
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 8/54
Studio 40 m2 Komplett renoviert in Nova Mirage in North Pattaya, Pattaya- Fremdname-8 Stock,…
$73,231
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 37/43
2 Bedroom 2 Bathroom sea view at Riviera Wongamat Size 70 m² Floor 37 th Sea view Foreig…
$367,648
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Stockwerk 10/31
Typ: 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer Größe: 73 m2 Quote: Ausländische Quote Etage: 10. Über…
$255,882
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 6/8
Studio mit Meerblick im City Garden Tropicana in Nord-Pattaya, Pattaya - MEERBLICK - City …
$64,706
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 13/54
Northpoint Luxus -Eigentumswohnung zum Verkauf Ort: Naklua, Wongamat, Pattaya - hoher Bod…
$514,703
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 17/54
Atemberaubendes Studio mit Meerblick zu verkaufen! Die Wohnanlage Zire Wongamat befindet s…
$161,765
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 15/34
Studio Seaview in Park Beach Condominium in North Pattaya, Pattaya Type : Studio View : …
$132,352
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 31/54
1 Schlafzimmer mit Meerblick im Northpoint Naklua, Wongamat, Pattaya NORTHPOINT Wongamat …
$291,176
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Condo 4 zimmer in Wichit, Thailand
Condo 4 zimmer
Wichit, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Etagenzahl 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$224,966
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 9/20
1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer mit Meerblick im 1 Tower Pratumnak in Pratumnak, PattayaIMMOBIL…
$182,353
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Stockwerk 20/54
Northpoint Luxus-Kondominium zum VerkaufStandort: Naklua, Wongamat, Pattaya- Hohe Etage- Vor…
$845,665
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 32/46
Die Palme - Wongamart BeachPattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, Chon Buri, 20150Der Palm Wo…
$750,000
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 26/36
1 bed 1 bath Sea view at Park Beach Condominium • 1 bedroom 1 bathroom • 83 sqm • 26 th F…
$191,176
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Condo 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Condo 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 139 m²
Etagenzahl 7
Boutique condominium in Bang TaoDieses Projekt befindet sich in einer der beliebtesten Orte …
$503,043
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Immobilienangaben in Thailand

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