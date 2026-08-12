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Eigentumswohnungen am Meer in Thailand

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Pattaya
24
Provinz Phuket
123
Choeng Thale
73
Chon Buri
985
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80 immobilienobjekte total found
Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/36
Large Sea view 1 bedroom for sale in beachfront Park Beach condo Wongamat, Pattaya Park B…
$132,353
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 7/8
Wongamat Residence Condominium in der Nähe von Pattaya Nord Pattaya Nord, Na Kluea, Bang La…
$317,643
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 7/24
Hochhaus-Eigentumswohnung in gemütlicher Strandgegend. Es gibt ein Fitnessstudio, 2 Swimming…
$67,647
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LDV InvestLDV Invest
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 11/38
2 Schlafzimmer, 2 Bäder, 92 m2, atemberaubender Meerblick im Wong Amat Tower.Typ: 2 Schlafzi…
$270,588
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Stockwerk 13/54
Big 1 bedroom 81 m2 in Northpoint in North Pattaya, Pattaya • Type1 bedroom • Size 81 sq…
$294,118
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 10/54
Atemberaubender Meerblick zu verkaufen! Die Wohnanlage Zire Wongamat befindet sich in gute…
$308,822
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 37/43
2 Bedroom 2 Bathroom sea view at Riviera Wongamat Size 70 m² Floor 37 th Sea view Foreig…
$367,648
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Stockwerk 10/31
Typ: 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer Größe: 73 m2 Quote: Ausländische Quote Etage: 10. Über…
$255,882
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 13/54
Northpoint Luxus -Eigentumswohnung zum Verkauf Ort: Naklua, Wongamat, Pattaya - hoher Bod…
$514,703
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 17/54
Atemberaubendes Studio mit Meerblick zu verkaufen! Die Wohnanlage Zire Wongamat befindet s…
$161,765
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 15/34
Studio Seaview in Park Beach Condominium in North Pattaya, Pattaya Type : Studio View : …
$132,352
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 35/38
1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 48 m2, atemberaubender Meerblick im Wong Amat Tower.Typ: 1 Sch…
$135,294
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 31/54
1 Schlafzimmer mit Meerblick im Northpoint Naklua, Wongamat, Pattaya NORTHPOINT Wongamat …
$291,176
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 9/20
1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer mit Meerblick im 1 Tower Pratumnak in Pratumnak, PattayaIMMOBIL…
$182,353
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 32/46
Die Palme - Wongamart BeachPattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, Chon Buri, 20150Der Palm Wo…
$750,000
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 26/36
1 bed 1 bath Sea view at Park Beach Condominium • 1 bedroom 1 bathroom • 83 sqm • 26 th F…
$191,176
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 12/20
1 Schlafzimmer 1 Badezimmer in 1 Turm pratumnak Typ: 1 Schlafzimmer 1   Badezimmer Größe:…
$182,353
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Condo 1 zimmer in Pattaya, Thailand
Condo 1 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 12/38
1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer in Aeras ist eine luxuriöse Eigentumswohnung am StrandTyp: 1 Sc…
$158,228
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 33/54
3 Bedroom Sea view at Northpoint Naklua, Wongamat, Pattaya  NORTHPOINT  Wongamat T…
$779,412
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 9/54
Northpoint Condominium, 1 Schlafzimmer zu verkaufenTyp: 2 Schlafzimmer Größe: 102 m² Ausländ…
$455,882
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 7/8
Wongamat Residence Condominium in der Nähe von Pattaya Nord Pattaya Nord, Na Kluea, Bang La…
$147,059
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 26/54
Eigentumswohnung Zire Wongamat.- Turm B - 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer.  - 62 Quadratmeter. …
$250,000
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 28/54
Northpoint Luxus-Kondominium zum VerkaufStandort: Naklua, Wongamat, Pattaya- 28 Etage- Vorde…
$619,469
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 10/36
Park Beach Condominium  Park Beach condominium is well located in Naklua area.  For sale…
$97,059
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 14/38
Wongamat Tower Beachfront Condominium Das Wongamat Tower Condominium ist gut gelegen im Ge…
$111,764
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 17/30
Dringender Verkauf: Studio mit Meerblick in The Peak TowersStudio  32 m², Meerblick Voll möb…
$79,412
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 20/27
Typ: 1 Schlafzimmer, 2 Badezimmer Größe: 70,18 m2 Quote: Ausländische Quote Etage: 20. Trans…
$170,588
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 26/54
Zire Wongamat Condo Pattaya 2 Schlafzimmer zu verkaufen • 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer • Geb…
$494,118
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 11/46
Studio 1 Badezimmer in The Palm Wongamat Beach in Nord-Pattaya, PattayaTyp: Studio 1 Badezim…
$120,589
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 38/54
Northpoint luxury condominium for sale Location: Naklua, Wongamat, Pattaya - High floor …
$232,353
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