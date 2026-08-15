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Studio-Wohnungen am Meer in Chon Buri, Thailand

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Pattaya
22
Pattaya
115
8 immobilienobjekte total found
Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 8/8
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Studio in Nong Prue, Thailand
Studio
Nong Prue, Thailand
Fläche 23 m²
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Studio 1 Schlafzimmer in Chon Buri, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Chon Buri, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
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$53,950
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It Is RealtyIt Is Realty
Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Fläche 39 m²
Stockwerk 44/51
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$234,143
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Fläche 29 m²
Stockwerk 44/51
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$175,608
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Fläche 30 m²
Stockwerk 26/51
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LDV InvestLDV Invest
Studio in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
Fläche 30 m²
Stockwerk 19/51
Ich werde das gleiche sein, fragen Sie mich nach den offenen Verfügbarkeit, Preis, Werbeakti…
$118,816
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Fläche 28 m²
Stockwerk 25/51
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Immobilienangaben in Chon Buri, Thailand

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