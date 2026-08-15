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Studio-Wohnungen mit Garage in Chon Buri, Thailand

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Pattaya
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Pattaya
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1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Pattaya, Thailand
Studio 1 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 3/8
Studio mit einer Fläche von 29 qm im 3. Stock in einem Premium-Kondominium in der angesehens…
$97,527
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Immobilienangaben in Chon Buri, Thailand

mit Garten
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