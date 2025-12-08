Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Chon Buri
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio
  6. Garten

Studio-Wohnung mit Garten kaufen in Chon Buri, Thailand

Pattaya
22
Pattaya
105
3 immobilienobjekte total found
Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Etagenzahl 8
Eine exklusive Oase des Komforts im Herzen von Pattaya!Eine einzigartige Gelegenheit, Luxusi…
$70,561
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Etagenzahl 8
PRISTINE PARK III - Premium-Wohnungen am Meer mit einem Ertrag von 8% pro Jahr!Hohe Liquidit…
$57,137
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 8/8
WOW Brand New Condominium Der Dusit Grand Park 2 befindet sich im Herzen von Jomtien. Es bes…
$64,706
Immobilienagentur
Highrise Property and Construction
Sprachen
English, Русский
Immobilienangaben in Chon Buri, Thailand

