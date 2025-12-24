Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Chalong
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Chalong, Thailand

Villa in Ban Nakok, Thailand
Villa
Ban Nakok, Thailand
Schlafräume 6
Fläche 430 m²
CHA1251 Der Traum, in der grünen und entspannenden tropischen Insel zu leben, die Achtung d…
$1,54M
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 5
CHA6859 Wunderschönes Haus zum Verkauf befindet sich auf einem Hügel mit herrlichem Meerbli…
$2,19M
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 320 m²
CHA6911 Ihr eigenes Zuhause auf der Insel zu besitzen, ist ein Traum, der für viele wahr wi…
$1,22M
OneOne
Villa 5 zimmer in Chalong, Thailand
Villa 5 zimmer
Chalong, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 442 m²
Etagenzahl 1
Investieren Sie in Luxusvillen, die hohe Renditen und Preiserhöhungen bieten! Eine tolle Opt…
$1,54M
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 731 m²
CHA7014 Es gibt zwei Villen in diesem Projekt, sie grenzen einander, beide Gesicht Chalong …
$1,67M
Reihenhaus in Chalong, Thailand
Reihenhaus
Chalong, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
? House for Sale in Chalong Area! Discover this charming house nestled in the heart of Ch…
$91,518
Estate Service 24Estate Service 24
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Discover the epitome of luxury living in this stunning villa with a pool, ideally situated n…
$242,893
Immobilienangaben in Chalong, Thailand

