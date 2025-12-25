Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Chalong
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Chalong, Thailand

villen
125
6 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Chalong, Thailand
Haus 4 zimmer
Chalong, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Eine moderne Wohnanlage im Stadtteil Chalong im südlichen Phuket ist eine profitable Gelegen…
$207,079
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
Villa 5 zimmer in Chalong, Thailand
Villa 5 zimmer
Chalong, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Stockwerk 2/2
Das Design des Projekts ist inspiriert von der Ästhetik des Flusses Nile und bietet eine mod…
$421,198
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Haus 3 zimmer in Chalong, Thailand
Haus 3 zimmer
Chalong, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 56 m²
Eine moderne Wohnanlage im Stadtteil Chalong im südlichen Phuket ist eine profitable Gelegen…
$124,676
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
Sky ApartmentsSky Apartments
Haus 2 zimmer in Chalong, Thailand
Haus 2 zimmer
Chalong, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Eine moderne Wohnanlage im Stadtteil Chalong im südlichen Phuket ist eine profitable Gelegen…
$62,338
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
Haus 4 zimmer in Chalong, Thailand
Haus 4 zimmer
Chalong, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 367 m²
Gemütliches geschlossenes Dorf von Villen mit Service-Level Fünf-Sterne-Resort befindet sich…
$417,732
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
Haus 5 zimmer in Chalong, Thailand
Haus 5 zimmer
Chalong, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 294 m²
Diese moderne einstöckige Villa befindet sich im vielversprechenden Chalong-Bereich im Osten…
$693,482
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
TekceTekce

Immobilienangaben in Chalong, Thailand

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen