Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Chalong
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Chalong, Thailand

villen
125
32 immobilienobjekte total found
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
CHA4804 Boutique-Stil Komplex von 4 Villen teilen ein 13 Meter Schwimmbad.Jede Villa ist ca…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Villa in Ban Nakok, Thailand
Villa
Ban Nakok, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
CHA2316 Komfort und modisches Design sind in einer großen Biegung mit einem minimalistische…
$536,660
Eine Anfrage stellen
Villa in Ban Nakok, Thailand
Villa
Ban Nakok, Thailand
Schlafräume 6
Fläche 430 m²
CHA1251 Der Traum, in der grünen und entspannenden tropischen Insel zu leben, die Achtung d…
$1,54M
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 369 m²
CHA22271 Erleben Sie den Inbegriff des Luxuslebens in dieser brandneuen, dreistöckigen Pool…
$513,844
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 6
Fläche 363 m²
CHA7151 Dies ist eine Villa in einer gated Gemeinde mit moderaten Gemeinschaftsgebühren. Es…
$960,846
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 126 m²
CHA4435 Ein moderner Komplex von Villen im Bereich Chalong!* Fertigstellung von 2 bis 4 Mon…
$228,161
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 503 m²
CHA22637 Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, eine der privaten Villen in einer ruhigen …
$1,06M
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
CHA6901 Wunderschöne Villa zum Verkauf!5 Schlafzimmer3 Badezimmer, 1 AußenbadLand - 980 m2.…
$739,112
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 737 m²
CHA22349 Diese große 4-Zimmer-Villa bietet einen luxuriösen Lebensstil mit modernen Annehml…
$1,79M
Eine Anfrage stellen
VernaVerna
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 2
CHA6709 Diese geräumige Villa befindet sich in einer ruhigen Gegend von Chalong, umgeben vo…
$607,357
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 428 m²
CHA21897 Diese außergewöhnliche Luxusvilla befindet sich im geschätzten Viertel Chalong und…
$735,899
Eine Anfrage stellen
Villa in Ban Nakok, Thailand
Villa
Ban Nakok, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 338 m²
CHA21886 Im Herzen des südlichen Phuket, speziell in Chalong, bietet dieses Luxus-moderne V…
$546,624
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 9
Fläche 1 800 m²
CHA4900 Dieses schöne Haus ist ideal für Menschen mit raffiniertem Geschmack, die verwendet…
$1,77M
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 8
Fläche 1 200 m²
CHA5811 Die Größe dieser Villa ist wirklich erstaunlich. Die Bodenfläche beträgt 900 m2, Gr…
$1,48M
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 836 m²
CHA7247 Dies ist ein wirklich königliches Haus in der Nähe von Chalong Bucht. Es befindet s…
$2,15M
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 550 m²
CHA7043 Auch die größten Familien können hier komfortabel leben, da bereits vorbereitet 5 S…
$2,41M
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
CHA7009 Schöne neue Villa zum Verkauf im Chalong Bereich! Die ausgezeichnete Lage und attra…
$446,681
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 316 m²
CHA21896 Eingebettet in die prestigeträchtige Ortschaft Chalong, präsentiert diese exquisit…
$652,347
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 460 m²
CHA22723 Diese brandneue Villa in Chalong ist für komfortable Familie in Phuket. Mit einem …
$1,07M
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
CHA22713 Diese charmante einstöckige Pool-Villa bietet eine perfekte Balance von Komfort, P…
$507,738
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 207 m²
CHA22363 Diese moderne Villa stellt die perfekte Mischung aus Komfort und Stil dar, mit ger…
$401,691
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 5
CHA6859 Wunderschönes Haus zum Verkauf befindet sich auf einem Hügel mit herrlichem Meerbli…
$2,19M
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 320 m²
CHA6911 Ihr eigenes Zuhause auf der Insel zu besitzen, ist ein Traum, der für viele wahr wi…
$1,22M
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
CHA22712 Diese stilvolle und vollständig renovierte Villa in Chalong bietet eine harmonisch…
$478,816
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
CHA22469 Diese einladende private Pool-Villa in Chalong bietet eine ruhige Flucht mit allen…
$257,083
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 442 m²
CHA22736 Diese Villa bietet eine ausgewogene Mischung aus Raum, Privatsphäre und Funktional…
$1,67M
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 7
Fläche 192 m²
CHA5729 Geräumiges Haus im tropischen Paradies von Phuket ist ein Traum von vielen Menschen…
$459,535
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 640 m²
CHA2252525 Eine wunderschön gestaltete Pool-Villa im modernen Stil mit Privatsphäre, Komfor…
$988,161
Eine Anfrage stellen
Villa in Chalong, Thailand
Villa
Chalong, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 215 m²
CHA22752 Erleben Sie tropisches Wohnen in den modernen Villen, entworfen, um Komfort, Stil …
$449,573
Eine Anfrage stellen
Villa in Ban Nai Trok, Thailand
Villa
Ban Nai Trok, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 303 m²
CHA6100 Dieses Projekt mit atemberaubendem Blick auf Grün, jede wunderschön eingerichtete V…
$449,894
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Chalong, Thailand

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen