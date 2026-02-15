  1. Realting.com
  2. Tansania
  3. Paje
  4. Wohnung in einem Neubau Beachfront Premium Apartments

Wohnung in einem Neubau Beachfront Premium Apartments

Paje, Tansania
von
$78,000
MwSt.
BTC
0.9277945
ETH
48.6296750
USDT
77 117.3914548
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
5
ID: 33352
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.02.26

Standort

  • Grundstück
    Tansania
  • Region / Bundesland
    Sansibar
  • Nachbarschaft
    Kusini
  • Stadt
    Paje

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Standort auf der Karte

Paje, Tansania
Ausbildung

