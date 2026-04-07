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Stadthäuser in Lagos, Portugal

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3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Luz, Portugal
Reihenhaus
Luz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Diese Villa mit 3 Schlafzimmern befindet sich in einer privilegierten Lage nur wenige Minute…
$613,935
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Reihenhaus in Lagos, Portugal
Reihenhaus
Lagos, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Eine kurze Entfernung vom Strand von Porto de Mós und den wichtigsten Dienstleistungen und S…
$644,553
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Reihenhaus in Lagos, Portugal
Reihenhaus
Lagos, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 221 m²
Villa mit 5 Schlafzimmern, in einer ruhigen Gegend gelegen in der Nähe der Stadt Lagos. Erb…
$528,321
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