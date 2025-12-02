Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Silves
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Silves, Portugal

Algoz e Tunes
6
Algoz
6
Armacao de Pera
3
Pera
3
3 immobilienobjekte total found
Villa in Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 214 m²
Diese brandneue moderne Villa liegt nur wenige Gehminuten von der historischen Stadt Silves …
$730,993
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Silves, Portugal
Reihenhaus
Silves, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Ein Zwei-Zimmer-Haus und Privatpool auf einem Golf Resort in Silves, Algarve.Dieses Haus ver…
$464,122
Eine Anfrage stellen
Villa in Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 178 m²
Das Silves Golf Resort befindet sich in Silves, einer der mittelalterlichsten Städte Portuga…
$638,169
Eine Anfrage stellen
NicoleNicole
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Silves

villen

Immobilienangaben in Silves, Portugal

mit Garage
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen