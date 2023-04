Wohnanlage Ferreira Cardoso

Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Portugal

von € 245,000

Neues Gebäude im kulturellen und historischen Zentrum von Porto.



Das Gebäude befindet sich in einem lebhaften Viertel, im Volksmund Baixa do Porto genannt.

Das Gebäude verfügt über einen Aufzug, was unter den historischen Gebäuden des Zentrums von Porto von Vorteil ist.

Das Gebäude innen und außen wurde aus hochwertigen Premium-Finish-Materialien gebaut. Die Zimmer sind mit Holzböden aus portugiesischer Kiefer ausgestattet und mit Doppelverglasung, Klimaanlage Daikin und anderen Annehmlichkeiten ausgestattet, die Ihr Leben so angenehm wie möglich gestalten, nach den Standards des modernen Lebens.

Im Vergleich zu den Marktpreisen in der Region sind die Preise pro Quadratmeter in diesem Gebäude recht demokratisch.



Die Wohnungen haben:

- Klimaanlagen;

- Video-Gegensprechanlagen;

- gepanzerte Türen;

- Waschmaschinen und Trockner.

Das Hotel liegt in einem Gebiet mit gut entwickelter Infrastruktur und nur in:

- 300m zur U-Bahnstation Aliados!

- 550 m zum Bahnhof von San Bento;

- 450 m zur Gemeindekammer von Porto;

- 1,3 km zu den Weinkellern von Porto.

Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht!