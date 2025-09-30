Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Portimao
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Portimao, Portugal

villen
16
1 immobilienobjekt total found
Haus 18 zimmer in Portimao, Portugal
Haus 18 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 18
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 570 m²
Stockwerk 2/2
Unique opportunity in the heart of Portimão located in the historic center of the city. Its…
$2,23M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Portimao, Portugal

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen