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Wohnungen in Leiria, Portugal

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Vau, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Genießen Sie geräumiges Küstenleben in dieser 3-Zimmer-Wohnung im West Cliffs Ocean and Golf…
$906,426
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Condo in Obidos, Portugal
Condo
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Der Fünf-PRODUKT-KURORT ist auf die SEREBRUAR-FUNKTION von PORTUGAL ausgerichtet, zwischen n…
$683,409
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Immobilienangaben in Leiria, Portugal

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