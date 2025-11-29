Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Lagoa e Carvoeiro
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Lagoa e Carvoeiro, Portugal

Lagoa
47
Carvoeiro
45
2 immobilienobjekte total found
Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Neue Villa mit 2 Schlafzimmern, Gesamtfläche von 109 qm, Parkplatz, Garten und Terrasse, im …
$452,265
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Lagoa, Portugal
Reihenhaus
Lagoa, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Vale de Milho Village ist ein   Investitionsprojekt « schlüsselfertig » mit 32 Stadthäusern …
$736,380
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Lagoa e Carvoeiro

villen

Immobilienangaben in Lagoa e Carvoeiro, Portugal

mit Garage
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen