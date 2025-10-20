Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser am Meer in Cascais, Portugal

Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 337 m²
Das Projekt auf dem Meer mit einem frontalen Blick ist eine luxuriöse Eigentumswohnung Villa…
$758,320
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 400 m²
Eigentumswohnung   in der Nähe des Ozeans, Bahnhof, St. Julian & # 39; s Schule und der neue…
$3,01M
Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 360 m²
Die Villa befindet sich in der Gegend des Resorts von Cascais, im Naturpark von Sintra Casca…
$2,16M
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 282 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern, eine Gesamtbaufläche von 282 qm, eine neue mit einem Garten, eine…
$2,39M
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 264 m²
Die Brazil Residence ist ein einzigartiges Projekt, das die Raffinesse von Luxusimmobilien i…
$2,57M
Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
Ein zweistöckiges modernes Haus mit riesigen Balkonen mit atemberaubendem   auf dem Meer und…
$1,63M
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 395 m²
Modernes Haus, geräumiges Wohnzimmer, 3 Luxuszimmer, voll ausgestattete Küche.Verlassen Sie …
$2,32M
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 261 m²
Haus mit 3 Schlafzimmern, einer Fläche von 213 Quadratmetern, 3 Etagen, mit einer Dachterras…
$2,33M
