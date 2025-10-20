Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Berghütte kaufen in Cascais, Portugal

Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
Ein zweistöckiges modernes Haus mit riesigen Balkonen mit atemberaubendem   auf dem Meer und…
$1,63M
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 5
Fläche 257 m²
Modern hell   ein Haus mit geräumigen Balkonen und einer Terrasse mit herrlichen Landschafte…
$2,57M
