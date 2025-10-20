Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in der Nähe des Golfclubs in Cascais, Portugal

Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 416 m²
Modernes Dorf mit Garten und Pool in einem neuen Komplex in der exklusiven Gegend von Cobre.…
$1,63M
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 400 m²
Eigentumswohnung   in der Nähe des Ozeans, Bahnhof, St. Julian & # 39; s Schule und der neue…
$3,01M
Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 360 m²
Die Villa befindet sich in der Gegend des Resorts von Cascais, im Naturpark von Sintra Casca…
$2,16M
Monte Online
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 176 m²
Neue Villa Duplex mit 3 Schlafzimmern, mit einer Gesamtfläche von 176 qm, mit einem Garten u…
$2,10M
Villa in Sao Domingos de Rana, Portugal
Villa
Sao Domingos de Rana, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 214 m²
Eine separate Villa im Bau mit modernen Linien auf einem Grundstück von 317 m2 mit privatem …
$1,01M
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 225 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern, 225 m ², komplett neu, mit 3 Parkplätzen, Terrasse mit einer Gesa…
$3,62M
Century 21
Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 275 m²
Neue Penha Longa Das Kondominium besteht aus 11 Villen, die jeweils mit einer Baufläche von …
$1,22M
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 395 m²
Modernes Haus, geräumiges Wohnzimmer, 3 Luxuszimmer, voll ausgestattete Küche.Verlassen Sie …
$2,32M
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 5
Fläche 257 m²
Modern hell   ein Haus mit geräumigen Balkonen und einer Terrasse mit herrlichen Landschafte…
$2,57M
Property Invest
