Salamis Sea Palace

Nordzypern

von €165,000

Ein neues Projekt mit moderner Architektur in der Nähe des Zentrums von Girne. Es gibt ein Projekt in Strandnähe mit Blick auf die Berge und das Meer ( Alles, was ich liebe 武? ) Dies ist ein Familienkomplex ohne Apartments mit 1-2 Schlafzimmern, wo es Optionen mit einem Garten von 100m2 und Penthäusern mit einer Dachterrasse von 128m2 😊 gibt 🌇 Wohnung: 3 + 1 - 1. Stock ( 117 m2 + offener Balkon 9 m2 + Balkon geschlossen 10 m2 + Garten 100 m2 ) 💶 von 170.000 £ ( 12,1 Millionen ₽ ) 🌇 Wohnung: 3 + 1 - 2. Stock ( 117 m2 + Balkon geschlossen 13,4 m2 + Garten 115 m2 + Keller 4,3 m2 ) 💶 von 200.000 £ ( 14,2 Millionen ₽ ) 🌇 Wohnung: 3 + 1 Wohnung ( 118 m2 + offener Balkon 18 m2 + Terrasse 128 m2 ) 💶 von 165.000 £ ( 11,7 Millionen ₽ ) SDACH - 2024 ZAHLUNG: ▪ 安 Erstinstallation - 30% ▪ Ľ 30% – nach Erhalt der Schlüssel ▪ Ľ 40% - für 2 Jahre zu 8% pro Jahr Ort: ▪ Kirenia, Chitalkyoy ▪ ĽWeißer Strandzugang 🔹 Infrastruktur: Tiefgarage, oberirdische Parkplätze, Pool sowie die gesamte städtische Infrastruktur in der Nähe.