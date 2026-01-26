Wohnkomplex Capensis Homes

Capensis Homes - moderne Wohnanlage in Yeni Boğaziçi 🏡

Capensis Homes ist ein neues Wohnprojekt in der vielversprechenden Gegend von Yeni Boğaziçi, einer der attraktivsten und schnell entwickelnden Regionen Nordzyperns. Die Gegend liegt günstig zwischen Famagusta und Iskele, nur eine 10-minütige Fahrt von der Infrastruktur beider Städte entfernt, sowie in der Nähe einiger der schönsten Strände der Insel. 🌊

Das Projekt ist ideal für komfortable Wohn- und Investitionszwecke mit hohem Mietpotenzial. 📈

Standort und Umgebung 📍

Yeni Boğaziçi verbindet die Ruhe des Küstengebietes und den Komfort der städtischen Infrastruktur:

Strand - 5 Autominuten 🏖️

College, Schule, Krankenhaus.

Festivalbereich und Spielplätze

Strandclubs und öffentlicher Strand

Restaurants, Märkte, Apotheken

Die Nähe zu Hotels und touristischen Bereichen macht das Projekt besonders attraktiv für die Miete.

Arten von Immobilien in der Anlage 🏠

Das Projekt präsentiert verschiedene Gehäuseformate, die für unterschiedliche Ziele und Budgets geeignet sind:

1+1 Erdgeschoss - 24 Ferienwohnungen

2+1 Loft Penthouse - 24 Ferienwohnungen

3+1 Erdgeschoss - 2 Ferienwohnungen

3+1 Loft Penthouse - 2 Ferienwohnungen

Komplexe Infrastruktur 🌿

Für Anwohner wird eine vollwertige Resort-Infrastruktur bereitgestellt:

Freibad und Kinderbecken 🏊‍♂️

Poolbar und Gerbbereich ☀️

Innenpool

Gymnasium

SPA-Zone: Sauna und Hamam

Generator

Professionelles Managementunternehmen

Zahlungsbedingungen 💳

Es stehen 3 flexible Zahlungspläne zur Verfügung:

1.️⃣ 35% Anzahlung + Raten für 24 Monate

2.️⃣ 50% Anzahlung + Raten für 36 Monate

🎁 Paket von Haushaltsgeräten - als Geschenk

3️⃣ 100% Zahlung

🎁 Komplettes Möbelpaket - als Geschenk

Warum Capensis Homes ✨

Fördergebiet mit steigenden Preisen

Nähe zum Meer und touristische Infrastruktur

Moderner Komplex mit voller Infrastruktur

Ausgezeichnete Option für Wohnen, Freizeit und Investitionen

📩 Kontaktieren Sie uns, um Pläne, aktuelle Preise und wählen Sie die beste Option für Sie.