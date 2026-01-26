Wohnkomplex Capensis Homes

  1. Realting.com
Yenibogazici Belediyesi, Nordzypern
von
$179,380
MwSt.
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
35
ID: 33210
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.01.26

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Gazimağusa District
  • Stadt
    Yenibogazici Belediyesi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Capensis Homes - moderne Wohnanlage in Yeni Boğaziçi 🏡

Capensis Homes ist ein neues Wohnprojekt in der vielversprechenden Gegend von Yeni Boğaziçi, einer der attraktivsten und schnell entwickelnden Regionen Nordzyperns. Die Gegend liegt günstig zwischen Famagusta und Iskele, nur eine 10-minütige Fahrt von der Infrastruktur beider Städte entfernt, sowie in der Nähe einiger der schönsten Strände der Insel. 🌊

Das Projekt ist ideal für komfortable Wohn- und Investitionszwecke mit hohem Mietpotenzial. 📈

Standort und Umgebung 📍

Yeni Boğaziçi verbindet die Ruhe des Küstengebietes und den Komfort der städtischen Infrastruktur:

  • Strand - 5 Autominuten 🏖️

  • College, Schule, Krankenhaus.

  • Festivalbereich und Spielplätze

  • Strandclubs und öffentlicher Strand

  • Restaurants, Märkte, Apotheken

Die Nähe zu Hotels und touristischen Bereichen macht das Projekt besonders attraktiv für die Miete.

Arten von Immobilien in der Anlage 🏠

Das Projekt präsentiert verschiedene Gehäuseformate, die für unterschiedliche Ziele und Budgets geeignet sind:

  • 1+1 Erdgeschoss - 24 Ferienwohnungen

  • 2+1 Loft Penthouse - 24 Ferienwohnungen

  • 3+1 Erdgeschoss - 2 Ferienwohnungen

  • 3+1 Loft Penthouse - 2 Ferienwohnungen

Komplexe Infrastruktur 🌿

Für Anwohner wird eine vollwertige Resort-Infrastruktur bereitgestellt:

  • Freibad und Kinderbecken 🏊‍♂️

  • Poolbar und Gerbbereich ☀️

  • Innenpool

  • Gymnasium

  • SPA-Zone: Sauna und Hamam

  • Generator

  • Professionelles Managementunternehmen

Zahlungsbedingungen 💳

Es stehen 3 flexible Zahlungspläne zur Verfügung:
1.️⃣ 35% Anzahlung + Raten für 24 Monate
2.️⃣ 50% Anzahlung + Raten für 36 Monate
🎁 Paket von Haushaltsgeräten - als Geschenk
3️⃣ 100% Zahlung
🎁 Komplettes Möbelpaket - als Geschenk

Warum Capensis Homes ✨

  • Fördergebiet mit steigenden Preisen

  • Nähe zum Meer und touristische Infrastruktur

  • Moderner Komplex mit voller Infrastruktur

  • Ausgezeichnete Option für Wohnen, Freizeit und Investitionen

📩 Kontaktieren Sie uns, um Pläne, aktuelle Preise und wählen Sie die beste Option für Sie.

Standort auf der Karte

Yenibogazici Belediyesi, Nordzypern

