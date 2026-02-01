Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Gazimagusa Belediyesi
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern

Famagusta
7
11 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 10
Paradies am Meer in Nordzypern! Trauminvestition in Famagusta!Live in Ihrer Wohnung in Zyper…
$69,335
Eine Anfrage stellen
Studio in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Studio
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Строящийся комплекс. Гарантия аренды студии 450 фунтов стерлингов в месяц. Гарантия ар…
$136,079
Eine Anfrage stellen
Studio 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Studio 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Stockwerk 1
Новый комплекс вилл и апартаментов. Дата ввода в эксплуатацию март 2022 г. Полностью с ремон…
$71,365
Eine Anfrage stellen
OneOne
Studio 1 Schlafzimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Studio 1 Schlafzimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 1
Fläche 47 m²
$79,111
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Studio 1 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Studio 48 m ² In an elite complex 5 minutes   from the beach. The project will be located on…
$106,591
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Studio 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Studio 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 118 m²
Stockwerk 2
Это современный жилой комплекс, разработаный и спроектированный застройщиками Севронго Киепр…
$110,479
Eine Anfrage stellen
Moa 7aMoa 7a
Studio 1 Schlafzimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Studio 1 Schlafzimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 10
Status: Studio  Anzahl der Zimmer: 1  Gesamtfläche: 46 qm Blick: zum Meer auf den Bergen …
$148,128
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Studio in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Studio
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Fläche 37 m²
$80,811
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Studio in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Studio
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 3
Продаётся на Риверсайде - студия. 3 этаж вид на Сезар. 40.5 Квадратных Метров. Цена…
$89,954
Eine Anfrage stellen
Vienna PropertyVienna Property
Studio 1 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 10
Ontgrendel uw droomhuis: exclusieve korting van 15% + 2 jaar huurzekerheid! Stel u voor d…
$134,479
Eine Anfrage stellen
Studio in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Studio
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 1
Район Искеле. Рядом с Загидасом. Комплекс Park Residence. Не большая терраса, все налоги опл…
$82,244
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen