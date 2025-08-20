Wohnung in einem Neubau NCP-120 Aphrodite Aqua is the newest phase of the renowned Aphrodite development

Über das Projekt

Aphrodite Aqua ist die neueste Phase der renommierten Aphrodite-Entwicklung und liegt direkt an der Sandküste von Gaziveren, Nordzypern. Mit zwei modernen Türmen auf jeweils 14 Etagen bietet das Projekt eine Mischung aus Wohnen in erster Strandlinie, erstklassigen Einrichtungen und atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer. Konzipiert sowohl für Eigennutzer als auch Investoren, verbindet Aphrodite Aqua Strandluxus mit langfristigem Wertzuwachs.

Wichtige Punkte

Erstklassiges Strandprojekt in Gaziveren



Zwei Türme mit 14 Etagen und insgesamt 328 Einheiten



Panoramablick auf Meer und Berge



Rooftop-Infinity-Pool, Rooftop-Fitnessstudio & Aquapark



Teil des Aphrodite Resort-Komplexes mit Spa & Wellness



Verfügbare Wohnungstypen

Aphrodite Aqua bietet eine große Auswahl stilvoller Wohnungen in Strandlage, die auf Komfort und Lifestyle ausgerichtet sind:

Studio-Wohnungen



1-Schlafzimmer-Wohnungen



1-Schlafzimmer-Duplex-Wohnungen



3-Schlafzimmer-Duplex-Wohnungen



Lage-Highlights

Gelegen in Gaziveren, im Bezirk Güzelyurt, bietet das Projekt direkten Strandzugang und schnelle Anbindung an wichtige Ziele:

10 Minuten ins Zentrum von Güzelyurt



15 Minuten nach Lefke / Grenzübergang



30 Minuten nach Nikosia (Lefkoşa)



50 Minuten nach Kyrenia (Girne)



1 Stunde zum Skigebiet



In der Nähe von Sehenswürdigkeiten wie den Soli-Ruinen & dem Vouni-Palast



Ausstattung

Aphrodite Aqua verfügt über eine breite Palette luxuriöser Annehmlichkeiten, die sowohl Entspannung als auch Aktivitäten ermöglichen:

Gepflegter Strand mit Marina & Wassersportangeboten



Aquapark und Außenpools



Rooftop-Infinity-Pool & Rooftop-Fitnessstudio



Modernes Fitnessstudio, Yoga- & Wellnessbereiche



Spa- & Wellnesscenter mit Behandlungen



Restaurants am Meer und Poolbars



Kinderspielplatz & angelegte Gärten



Zahlungsoptionen

Block A: 50 % Anzahlung, die restlichen 50 % in zinsfreien Raten über 30 Monate.

Warum in Gaziveren investieren

Kaufen Sie Ihre Wohnung direkt vom Bauträger in Gaziveren – mit Meerblick, direktem Strandzugang und flexiblen Zahlungsplänen. Als eine der am schnellsten wachsenden Tourismus- und Wellnessregionen in Nordzypern bietet Gaziveren hohe Mietnachfrage, starkes Wertsteigerungspotenzial und eine einzigartige Kombination aus mediterranem Lebensstil und Investitionssicherheit.

