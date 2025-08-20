Wohnung in einem Neubau NCP-120 Aphrodite Aqua is the newest phase of the renowned Aphrodite development

Über das Projekt
Aphrodite Aqua ist die neueste Phase der renommierten Aphrodite-Entwicklung und liegt direkt an der Sandküste von Gaziveren, Nordzypern. Mit zwei modernen Türmen auf jeweils 14 Etagen bietet das Projekt eine Mischung aus Wohnen in erster Strandlinie, erstklassigen Einrichtungen und atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer. Konzipiert sowohl für Eigennutzer als auch Investoren, verbindet Aphrodite Aqua Strandluxus mit langfristigem Wertzuwachs.
Wichtige Punkte
Erstklassiges Strandprojekt in Gaziveren
Zwei Türme mit 14 Etagen und insgesamt 328 Einheiten
Panoramablick auf Meer und Berge
Rooftop-Infinity-Pool, Rooftop-Fitnessstudio & Aquapark
Teil des Aphrodite Resort-Komplexes mit Spa & Wellness
Verfügbare Wohnungstypen
Aphrodite Aqua bietet eine große Auswahl stilvoller Wohnungen in Strandlage, die auf Komfort und Lifestyle ausgerichtet sind:
Studio-Wohnungen
1-Schlafzimmer-Wohnungen
1-Schlafzimmer-Duplex-Wohnungen
3-Schlafzimmer-Duplex-Wohnungen
Lage-Highlights
Gelegen in Gaziveren, im Bezirk Güzelyurt, bietet das Projekt direkten Strandzugang und schnelle Anbindung an wichtige Ziele:
10 Minuten ins Zentrum von Güzelyurt
15 Minuten nach Lefke / Grenzübergang
30 Minuten nach Nikosia (Lefkoşa)
50 Minuten nach Kyrenia (Girne)
1 Stunde zum Skigebiet
In der Nähe von Sehenswürdigkeiten wie den Soli-Ruinen & dem Vouni-Palast
Ausstattung
Aphrodite Aqua verfügt über eine breite Palette luxuriöser Annehmlichkeiten, die sowohl Entspannung als auch Aktivitäten ermöglichen:
Gepflegter Strand mit Marina & Wassersportangeboten
Aquapark und Außenpools
Rooftop-Infinity-Pool & Rooftop-Fitnessstudio
Modernes Fitnessstudio, Yoga- & Wellnessbereiche
Spa- & Wellnesscenter mit Behandlungen
Restaurants am Meer und Poolbars
Kinderspielplatz & angelegte Gärten
Zahlungsoptionen
Block A: 50 % Anzahlung, die restlichen 50 % in zinsfreien Raten über 30 Monate.
Warum in Gaziveren investieren
Kaufen Sie Ihre Wohnung direkt vom Bauträger in Gaziveren – mit Meerblick, direktem Strandzugang und flexiblen Zahlungsplänen. Als eine der am schnellsten wachsenden Tourismus- und Wellnessregionen in Nordzypern bietet Gaziveren hohe Mietnachfrage, starkes Wertsteigerungspotenzial und eine einzigartige Kombination aus mediterranem Lebensstil und Investitionssicherheit.
Über uns
DevoDirect – Ihre direkte Verbindung zu qualifizierten Bauträgern weltweit.