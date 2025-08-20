  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Lefke Belediyesi
  4. Wohnung in einem Neubau NCP-120 Aphrodite Aqua is the newest phase of the renowned Aphrodite development

Wohnung in einem Neubau NCP-120 Aphrodite Aqua is the newest phase of the renowned Aphrodite development

Kazivera, Nordzypern
von
$103,282
von
$42/m²
;
17
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27460
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Lefke District
  • Stadt
    Lefke Belediyesi
  • Dorf
    Kazivera

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028

Über den Komplex

Über das Projekt
Aphrodite Aqua ist die neueste Phase der renommierten Aphrodite-Entwicklung und liegt direkt an der Sandküste von Gaziveren, Nordzypern. Mit zwei modernen Türmen auf jeweils 14 Etagen bietet das Projekt eine Mischung aus Wohnen in erster Strandlinie, erstklassigen Einrichtungen und atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer. Konzipiert sowohl für Eigennutzer als auch Investoren, verbindet Aphrodite Aqua Strandluxus mit langfristigem Wertzuwachs.

Wichtige Punkte

  • Erstklassiges Strandprojekt in Gaziveren
     

  • Zwei Türme mit 14 Etagen und insgesamt 328 Einheiten
     

  • Panoramablick auf Meer und Berge
     

  • Rooftop-Infinity-Pool, Rooftop-Fitnessstudio & Aquapark
     

  • Teil des Aphrodite Resort-Komplexes mit Spa & Wellness
     

Verfügbare Wohnungstypen
Aphrodite Aqua bietet eine große Auswahl stilvoller Wohnungen in Strandlage, die auf Komfort und Lifestyle ausgerichtet sind:

  • Studio-Wohnungen
     

  • 1-Schlafzimmer-Wohnungen
     

  • 1-Schlafzimmer-Duplex-Wohnungen
     

  • 3-Schlafzimmer-Duplex-Wohnungen
     

Lage-Highlights
Gelegen in Gaziveren, im Bezirk Güzelyurt, bietet das Projekt direkten Strandzugang und schnelle Anbindung an wichtige Ziele:

  • 10 Minuten ins Zentrum von Güzelyurt
     

  • 15 Minuten nach Lefke / Grenzübergang
     

  • 30 Minuten nach Nikosia (Lefkoşa)
     

  • 50 Minuten nach Kyrenia (Girne)
     

  • 1 Stunde zum Skigebiet
     

  • In der Nähe von Sehenswürdigkeiten wie den Soli-Ruinen & dem Vouni-Palast
     

Ausstattung
Aphrodite Aqua verfügt über eine breite Palette luxuriöser Annehmlichkeiten, die sowohl Entspannung als auch Aktivitäten ermöglichen:

  • Gepflegter Strand mit Marina & Wassersportangeboten
     

  • Aquapark und Außenpools
     

  • Rooftop-Infinity-Pool & Rooftop-Fitnessstudio
     

  • Modernes Fitnessstudio, Yoga- & Wellnessbereiche
     

  • Spa- & Wellnesscenter mit Behandlungen
     

  • Restaurants am Meer und Poolbars
     

  • Kinderspielplatz & angelegte Gärten
     

Zahlungsoptionen
Block A: 50 % Anzahlung, die restlichen 50 % in zinsfreien Raten über 30 Monate.

Warum in Gaziveren investieren
Kaufen Sie Ihre Wohnung direkt vom Bauträger in Gaziveren – mit Meerblick, direktem Strandzugang und flexiblen Zahlungsplänen. Als eine der am schnellsten wachsenden Tourismus- und Wellnessregionen in Nordzypern bietet Gaziveren hohe Mietnachfrage, starkes Wertsteigerungspotenzial und eine einzigartige Kombination aus mediterranem Lebensstil und Investitionssicherheit.

Über uns
DevoDirect – Ihre direkte Verbindung zu qualifizierten Bauträgern weltweit.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 36.0 – 88.0
Preis pro m², USD 1,527 – 2,869
Wohnungspreis, USD 103,282 – 134,335
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 133.0
Preis pro m², USD 1,518
Wohnungspreis, USD 201,839

Standort auf der Karte

Kazivera, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Atoll Park
Trimithi, Nordzypern
von
$177,315
Wohnviertel Uzun 29
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$215,311
Wohnviertel Hanging Gardens Village
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$158,191
Wohnanlage Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$531,890
Wohnanlage Karaolanolu
Tymvou, Nordzypern
von
$75,486
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau NCP-120 Aphrodite Aqua is the newest phase of the renowned Aphrodite development
Kazivera, Nordzypern
von
$103,282
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel 8 NESTS VILLAS
Wohnviertel 8 NESTS VILLAS
Wohnviertel 8 NESTS VILLAS
Wohnviertel 8 NESTS VILLAS
Wohnviertel 8 NESTS VILLAS
Wohnviertel 8 NESTS VILLAS
Spathariko, Nordzypern
von
$538,279
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Aloha Life
Wohnviertel Aloha Life
Wohnviertel Aloha Life
Wohnviertel Aloha Life
Wohnviertel Aloha Life
Wohnviertel Aloha Life
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$189,981
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Aelita
Wohnviertel Aelita
Wohnviertel Aelita
Wohnviertel Aelita
Wohnviertel Aelita
Wohnviertel Aelita
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$278,638
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen