Wohnkomplex Emerald Villas

Emerald Villas: Tuzla – Villen für Komfort

Villen Emerald: Tuzla sind für diejenigen, die sich mit der Harmonie und Schönheit der Natur umgeben wollen, aber sind nicht bereit, modernen Komfort aufzugeben. Die Häuser sind in voller Übereinstimmung mit den Anforderungen gebaut, die komfortable moderne Gehäuse charakterisieren. Auf dem Gebiet des Komplexes gibt es 19 Luxusvillen, von denen jeder ein eigenes angrenzendes Gebiet und Schwimmbad hat. Der Komplex verfügt über 15 Villen der Kategorie "3 + 1" und 4 Villen der Kategorie "4 + 1", eine geeignete Option für jeden. Das Hotel liegt in einer der malerischsten, ruhigen und sicheren Gegenden von Nordzypern – Tuzla. Ihre Bewohner werden nicht schwierig sein, die malerische Küste, das Zentrum von Famagusta und einzigartige historische Gebiete zu erreichen. Alle Zimmer zeichnen sich durch schöne moderne Ausstattung aus und eine besondere Gemütlichkeit gibt Villen Wohnzimmer mit Kamin.

Das Gebiet von Tuzla, wo sich die Emerald Villas: Tuzla-Komplex befindet, ist von großem Wert sowohl aus einem natürlichen als auch historischen Blickwinkel. Villabesitzer werden in der Lage sein, unter Bedingungen der tadellosen Ökologie zu leben, genießen natürliche Schönheit und umgebende Harmonie jeden Tag. Tuzla ist ein ruhiger Schlafbereich, der nur 500 Meter vom lebhaften Zentrum von Famagusta entfernt liegt. Jeden Tag können die Gäste dieser Region entlang der malerischen historischen Straßen der Hauptstadt gehen, besuchen Sie die Sehenswürdigkeiten der alten Stadt Salamis. Das Tuzla Bezirk selbst ist auch reich an Sehenswürdigkeiten, es gibt bunte historische Straßen und alte Tempel erhalten. Strandliebhaber werden in wenigen Minuten luxuriöse Sandstrände erreichen können, der Komplex teilt etwa 1 km mit. Das Leben in einem so einzigartigen Bereich wird diejenigen, die lieber die meiste Zeit in einer ruhigen und abgeschiedenen Umgebung verbringen, es gibt viele malerische natürliche Orte und Routen zum Wandern. Aber wenn Sie Stadtwanderungen und Unterhaltung genießen möchten, verbringen Sie nur ein paar Minuten. Im Zentrum von Famagusta sind beliebte Restaurants und Geschäfte sowie andere attraktive Orte zum Entspannen.

Komplexe Emerald Villas: Tuzla kann sicher den Standard der komfortablen modernen Gehäuse genannt werden. Es wurde mit erhöhter Aufmerksamkeit nicht nur auf globale Eigenschaften, sondern auch auf kleinste Details geschaffen. Alle Villen haben ein schönes Design-Finish, die Küche ist mit modernen Geräten ausgestattet, und die Zimmer - Einbaumöbel. Nur hochwertige und umweltfreundliche Komponenten (in Italien und der Türkei hergestellt) werden zur Dekoration und Ausstattung von Häusern verwendet. Stilvolle Bodenbeläge in allen Zimmern, schicke Keramik im Badezimmer, tadelloses Sanitär - nur ein kleiner Teil der attraktiven Eigenschaften der Villen. Alle Häuser sind voll ausgestattet mit den notwendigen Komponenten zum Wohnen und sind bereit für Belegung. Jedes Haus verfügt über eine offene und geschlossene Terrasse, einen individuellen Parkplatz, ausgestattet mit einem Grillplatz und einem Pool. Aus dem benachbarten Gebiet der Häuser gibt es einen schicken Blick auf die Küste und die Bergregionen von Tuzla. Von den Emerald Villas: Tuzla-Komplex können Sie sowohl zur Küste mit kristallklaren Stränden als auch zum lebhaften Zentrum von Famagusta gehen. Diese Unterkunftsoption ist optimal für alle, die verwendet werden, um Einsamkeit und Frieden mit dem Komfort des modernen Stadtlebens zu kombinieren.