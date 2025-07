Wohnung in einem Neubau NCP-128 Sunset Bay is a boutique residential development in Esentepe

Über das Projekt:

Sunset Bay ist eine exklusive Wohnanlage an der Küste von Esentepe, Kyrenia, die bezugsfertige Villen und Apartments bietet – ideal für stilvolles Wohnen oder Investitionen. Mit Panoramablick auf das Meer, modernen Ausstattungen und einem umfassenden Mietverwaltungsservice bietet Sunset Bay ein komplettes Lebenskonzept in ruhiger Lage in Nordzypern.

Wichtige Eckdaten:

Boutique-Wohnkonzept mit Villen und Apartments

Sofort bezugsfertige Einheiten

Dachterrassen mit Panoramablick (Einheiten im 1. Stock)

Vollständiger Mietverwaltungsservice verfügbar

Verfügbare Wohnungstypen:

Die Einheiten sind intelligent gestaltet und hochwertig ausgestattet – perfekt für modernes Wohnen:

1-Schlafzimmer-Apartment

2-Schlafzimmer-Apartment

4-Schlafzimmer-Apartment

Lage-Highlights:

In der ruhigen Ortschaft Esentepe gelegen – mit Nähe zu Natur und Infrastruktur:

3 Minuten zu den Şengün- und Azzder-Märkten

In der Nähe des Mittelmeers und des privaten Beachclubs

15 Minuten zum Alagadi Turtle Beach & Korineum Golf Resort

30 Minuten zur Final University

40 Minuten zum Dr. Suat Günsel Kyrenia Hospital & Zentrum von Kyrenia

1 Stunde zum Flughafen Ercan und Larnaca

2 Stunden zum Flughafen Paphos

Ausstattung:

Sunset Bay bietet hochwertige Einrichtungen für Freizeit, Wellness und Alltag:

Innen- und Außenschwimmbäder

SPA- & Wellnessbereich

Fitnessstudio & Sportplatz

Restaurant & Bar

Mietverwaltungsservice

Dieselgenerator für Notstromversorgung

Zahlungsoptionen:

Sunset Bay bietet einen flexiblen, zinsfreien Zahlungsplan:

40 % Anzahlung, 20 % in Raten bis zur Schlüsselübergabe und 40 % über 84 Monate nach Übergabe.

Über uns:

DevoDirect - Ihre direkte Verbindung zu qualifizierten Bauträgern auf der ganzen Welt.