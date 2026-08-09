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Mehrstöckige Wohnungen in Tivat, Montenegro

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Fläche: 152 m2Schlafzimmer: 2Badezimmer: 2GaragenplatzGeräumige Duplex-Wohnung mit Yachthafe…
$1,14M
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Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Fläche: 154 m2 (98 m2 + 56 m2 Terrassen)Schlafzimmer: 2Badezimmer: 2GaragenplatzDas geräumig…
$1,48M
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Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Exklusives Duplex-Apartment in Porto MontenegroSchlüsselmerkmale:• Geräumiger zweistufiger D…
$1,44M
MwSt.
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 191 m²
Stockwerk 1/2
LAGEDieses Duplex-Apartment befindet sich im Tivat Center. Das Meer und der Strand sind 50m …
$1,53M
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Wohnungen auf mehreren Ebenen in Tivat, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen
Tivat, Montenegro
Fläche 119 m²
Krasici, Tivat Gesamtfläche: 119 qm Meter mit einer 27 m2 großen Terrasse und einem eigenen…
$467,984
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