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Studio-Wohnungen in Tivat, Montenegro

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28 immobilienobjekte total found
Studio in Tivat, Montenegro
Studio
Tivat, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2/5
LAGEDas im Herzen von Tivat gelegene Apartment vereint städtebauliche Bequemlichkeit mit küs…
$459,834
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Studio in Tivat, Montenegro
Studio
Tivat, Montenegro
Modern One Bedroom Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity …
$640,638
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Tivat, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 2/5
LAGEDieses Apartment befindet sich in Tivat, 1 km vom Stadtzentrum entfernt. Das Meer und de…
$143,552
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TekceTekce
Studio in Tivat, Montenegro
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Tivat, Montenegro
Fläche 27 m²
Montenegro. Tivat. Glück🌏🇲🇪Immobilien vom Entwickler in der Infrastruktur-Komplex mit Berg- …
$116,140
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Studio 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Studio 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Studiowohnung von 24.5 m2 im Zentrum von Tivat, im bekannten Technomax Gebäude. Dank seiner …
$146,002
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Studio in Tivat, Montenegro
Studio
Tivat, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Wichtige Highlights Turnkey Luxus-Wohnungen; hochwertige Oberflächen (natürliche Steinfassad…
$131,956
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Studio in Tivat, Montenegro
Studio
Tivat, Montenegro
Modern One Bedroom Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity …
$864,279
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Studio 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Studio 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Ein Luxus-Studio-Wohnung zum Verkauf in den renommierten Regent Pool Club Residences, im Bai…
$492,469
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Studio 1 zimmer in Tivat, Montenegro
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Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Eine moderne Luxus-Studio-Wohnung zum Verkauf in Porto Montenegro, befindet sich im renommie…
$440,325
MwSt.
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Studio in Tivat, Montenegro
Studio
Tivat, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Etagenzahl 3
LAGEIn der Nähe von Porto Montenegro, der internationalen Schule und dem Stadtzentrum von Ti…
$118,292
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Tivat, Montenegro
Fläche 25 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$110,152
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Modern Studio Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity Entde…
$475,237
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Tivat, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 22 m²
Stockwerk 1/3
LAGEIn einer ruhigen Gegend von Tivat gelegen, ist dieses Studio-Apartment nur 2,3 km vom St…
$132,461
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Studio 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Studio 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
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Fläche 50 m²
Modern Studio Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity Entde…
$472,770
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Studio
Tivat, Montenegro
Fläche 46 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$662,023
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Fläche 50 m²
Modern Studio Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity Disco…
$472,770
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Tivat, Montenegro
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/6
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$528,064
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Studio 1 zimmer in Tivat, Montenegro
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Fläche 30 m²
Key Highlights Turnkey luxury apartments; high-grade finishes (natural stone facades & commo…
$130,290
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Studio
Tivat, Montenegro
Fläche 28 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$121,328
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Studio 1 zimmer in Tivat, Montenegro
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Tivat, Montenegro
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Fläche 30 m²
Die wichtigsten Highlights Turnkey Luxus-Wohnungen; hochwertige Oberflächen (natürliche Stei…
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Studio 1 zimmer in Tivat, Montenegro
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Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
A luxury studio apartment for sale in the prestigious Regent Pool Club Residences, located i…
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Studio 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Studio 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
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Fläche 27 m²
studio apartment of 24.5 m² in the very center of Tivat, in the well-known Technomax buildin…
$146,002
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Studio 1 zimmer in Tivat, Montenegro
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Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
A modern luxury studio apartment for sale in Porto Montenegro, located in the prestigious Bo…
$440,325
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Studio in Tivat, Montenegro
Studio
Tivat, Montenegro
Fläche 24 m²
Stockwerk 1/4
Zu verkaufen: Studio in einem neuen Komplex in Tivat. Studio, Fläche 24,94 m2, gelegen im 1…
$129,697
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Studio in Tivat, Montenegro
Studio
Tivat, Montenegro
Fläche 28 m²
Presale.🚨 Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Fra…
$85,942
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Studio in Tivat, Montenegro
Studio
Tivat, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Fläche: 54 m2 (49 m2 + 5 m2 Terrasse)Badezimmer: 1GarageStudio-Wohnung mit Panoramablick auf…
$549,386
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Studio 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Studio 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Fläche 28 m²
Te koop studio-appartement in Kavaci, Tivat. Het appartement is 28 m2 groot en bevindt zich…
$98,827
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Studio in Tivat, Montenegro
Studio
Tivat, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Amazing Tivat Apartments: Discover the allure of our new apartments in Tivat, Montenegro, a …
$128,173
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