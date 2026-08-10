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Gewerbeimmobilien in Gemeinde Tivat, Montenegro

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Tivat
35
Radovici
3
Krasici
3
44 immobilienobjekte total found
Hotel 242 m² in Tivat, Montenegro
Hotel 242 m²
Tivat, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 242 m²
Wir bieten zum Verkauf ein eingetragenes zweistöckiges Wohngebäude mit einem Gewerbegelände …
$1,68M
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Gewerbefläche 400 m² in Tivat, Montenegro
Gewerbefläche 400 m²
Tivat, Montenegro
Fläche 400 m²
Grundstück 348m2 * 3 Etagen, jeweils 156 m2, alle Wohnungen sind komplett eingerichtet. * Je…
$1,46M
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Gewerbefläche 300 m² in Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Gewerbefläche 300 m²
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 300 m²
Luxusvilla am Meer, Lustica Prime Lage Villa in Bjelila, Lustica penisnular, komplett renovi…
$2,31M
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TekceTekce
Fertiges Geschäft 600 m² in Tivat, Montenegro
Fertiges Geschäft 600 m²
Tivat, Montenegro
Fläche 600 m²
Komfortables, kompaktes Hotel in Tivat, drei Sterne am Ufer einer der schönsten Buchten Euro…
$3,03M
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Gewerbefläche 24 m² in Tivat, Montenegro
Gewerbefläche 24 m²
Tivat, Montenegro
Fläche 24 m²
Fläche: von 24 m2 bis 110 m2 – von 86,070 € INSTALLMENTPAYMENTS ARE POSSIBLE!!! Parkplatz in…
$99,483
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Gewerbefläche 74 m² in Tivat, Montenegro
Gewerbefläche 74 m²
Tivat, Montenegro
Fläche 74 m²
Gewerbefläche zum Verkauf in Tivat, Seljanovo – 74 m2, ErdgeschossGewerbeimmobilien zum Verk…
$358,135
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Gewerbefläche 52 m² in Tivat, Montenegro
Gewerbefläche 52 m²
Tivat, Montenegro
Fläche 52 m²
Bürofläche zum Verkauf – 52 m2 auf der Hauptstraße in Seljanovo, TivatEin 52 m2 kommerzielle…
$245,670
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Gewerbefläche 145 m² in Tivat, Montenegro
Gewerbefläche 145 m²
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 145 m²
Stockwerk 1
Immobilien, Montenegro, TivatEine brandneue Gewerbefläche steht zum Verkauf in Donja Lastva,…
$880,752
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Gewerbefläche 20 m² in Tivat, Montenegro
Gewerbefläche 20 m²
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 20 m²
Gewerbefläche - 20m2 Einrichtungen: Das komplexe Projekt wurde mit hochwertigen Materialien …
$105,413
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Hotel 179 m² in Tivat, Montenegro
Hotel 179 m²
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Luxus Penthouse mit 180° Meerblick in Porto Montenegro – Boka Place Erleben Sie das Leben…
$2,09M
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Hotel 284 m² in Tivat, Montenegro
Hotel 284 m²
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 284 m²
Preis: 2,520.000 € Wohnfläche: 215 m2Terrasse Fläche: 69 m2 Entdecken Sie eine luxuriöse …
$2,93M
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Fertiges Geschäft 39 m² in Tivat, Montenegro
Fertiges Geschäft 39 m²
Tivat, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Etagenzahl 4
Zweigeschossiges Haus mit einem großen Grundstück und herrlichem Meerblick! Das Haus befinde…
$388,419
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Gewerbefläche 164 m² in Tivat, Montenegro
Gewerbefläche 164 m²
Tivat, Montenegro
Fläche 164 m²
Etagenzahl 4
Handelsprämissen in The Dreams von Dukley.Ein exklusiver Geschäftsraum im Herzen von Porto M…
$3,27M
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Gewerbefläche 81 m² in Tivat, Montenegro
Gewerbefläche 81 m²
Tivat, Montenegro
Fläche 81 m²
Etagenzahl 4
Gewerbeimmobilie mit Terrasse im Freien in Porto Montenegro, Träume von Dukley.Eine exklusiv…
$3,43M
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Hotel 55 m² in Tivat, Montenegro
Hotel 55 m²
Tivat, Montenegro
Fläche 55 m²
Wir präsentieren einen attraktiven kommerziellen Standort mit einer Fläche von 55 Quadratmet…
$253,343
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Investition 1 150 m² in Tivat, Montenegro
Investition 1 150 m²
Tivat, Montenegro
Fläche 1 150 m²
Tivat, Gebiet an der Grenze zu Porto Montenegro Grundstück von 1240 m2 - für Elite-Bau in e…
$765,702
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Gewerbefläche 55 m² in Donja Lastva, Montenegro
Gewerbefläche 55 m²
Donja Lastva, Montenegro
Fläche 55 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in Donja Lastva, Tivat – 55 m2Ein Gewerberaum mit Premium-Desi…
$256,575
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Büro 47 m² in Tivat, Montenegro
Büro 47 m²
Tivat, Montenegro
Fläche 47 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$161,772
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Gewerbefläche 77 m² in Tivat, Montenegro
Gewerbefläche 77 m²
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 77 m²
AGENTUR DIENSTLEISTUNGEN FÜR TURNKEY TRANSACTION SUPPORT KOSTENLOS für den BUYER!!! COMMERCI…
$290,983
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Büro 47 m² in Tivat, Montenegro
Büro 47 m²
Tivat, Montenegro
Fläche 47 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$182,995
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Gewerbefläche 300 m² in Bogisici, Montenegro
Gewerbefläche 300 m²
Bogisici, Montenegro
Zimmer 18
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 300 m²
Stockwerk 3/3
Aparthotel mit eigenem Pier und Strand in TivatAparthotel zum Verkauf mit 8 Wohnungen und ei…
$1,74M
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Fertiges Geschäft 44 m² in Tivat, Montenegro
Fertiges Geschäft 44 m²
Tivat, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 1/9
Boka Ort ist ein neues Stadtviertel, wo es eine Atmosphäre der Feier und des Wohlstands gibt…
$366,467
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Hotel in Radovici, Montenegro
Hotel
Radovici, Montenegro
Verkauf von Grundstücken mit einem fertigen Projekt des Hotels 5 Sterne.Auf der Montenegrin …
$10,98M
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MONTBEL D.O.O.
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Gewerbefläche 77 m² in Tivat, Montenegro
Gewerbefläche 77 m²
Tivat, Montenegro
Fläche 77 m²
Direkter Verkauf vom Entwickler! Fläche: 77.03 m2 Terrasse — 35,41 m2 Preis: 265.000 € Sonde…
$305,434
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Gewerbefläche 34 m² in Tivat, Montenegro
Gewerbefläche 34 m²
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 34 m²
AGENTUR DIENSTLEISTUNGEN FÜR TURNKEY TRANSACTION SUPPORT KOSTENLOS für den BUYER!!! COMMERCI…
$141,648
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Gewerbefläche 35 m² in Tivat, Montenegro
Gewerbefläche 35 m²
Tivat, Montenegro
Fläche 35 m²
Direkter Verkauf vom Entwickler! Fläche: 35.33 m2 Terrasse inbegriffen — 13,26 m2 Preis: 129…
$151,502
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Gewerbefläche 110 m² in Tivat, Montenegro
Gewerbefläche 110 m²
Tivat, Montenegro
Fläche 110 m²
Direkter Verkauf vom Entwickler! Gesamtfläche: 110.74 m2 + Terrasse 45.78 m2 Preis: 394.000 …
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Gewerbefläche 84 m² in Tivat, Montenegro
Gewerbefläche 84 m²
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 84 m²
AGENTUR DIENSTLEISTUNGEN FÜR TURNKEY TRANSACTION SUPPORT KOSTENLOS für den BUYER!!! COMMERCI…
$233,885
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Hotel 300 m² in Krasici, Montenegro
Hotel 300 m²
Krasici, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 300 m²
Stockwerk 2
Willkommen in einem Stück Paradies entlang der malerischen Küste von Krasici. Dieses außerge…
$1,86M
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Gewerbefläche 16 m² in Tivat, Montenegro
Gewerbefläche 16 m²
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 16 m²
Immobilien, Montenegro, TivatZum Verkauf: eine Gewerbefläche von 16 m2 in attraktiver Lage i…
$104,026
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