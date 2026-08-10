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Hotels in Gemeinde Tivat, Montenegro

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Tivat
10
Krasici
3
14 immobilienobjekte total found
Hotel 242 m² in Tivat, Montenegro
Hotel 242 m²
Tivat, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 242 m²
Wir bieten zum Verkauf ein eingetragenes zweistöckiges Wohngebäude mit einem Gewerbegelände …
$1,68M
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Hotel 179 m² in Tivat, Montenegro
Hotel 179 m²
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Luxus Penthouse mit 180° Meerblick in Porto Montenegro – Boka Place Erleben Sie das Leben…
$2,09M
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Hotel 284 m² in Tivat, Montenegro
Hotel 284 m²
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 284 m²
Preis: 2,520.000 € Wohnfläche: 215 m2Terrasse Fläche: 69 m2 Entdecken Sie eine luxuriöse …
$2,93M
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TekceTekce
Hotel 55 m² in Tivat, Montenegro
Hotel 55 m²
Tivat, Montenegro
Fläche 55 m²
Wir präsentieren einen attraktiven kommerziellen Standort mit einer Fläche von 55 Quadratmet…
$253,343
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Hotel in Radovici, Montenegro
Hotel
Radovici, Montenegro
Verkauf von Grundstücken mit einem fertigen Projekt des Hotels 5 Sterne.Auf der Montenegrin …
$10,98M
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MONTBEL D.O.O.
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Hotel 300 m² in Krasici, Montenegro
Hotel 300 m²
Krasici, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 300 m²
Stockwerk 2
Willkommen in einem Stück Paradies entlang der malerischen Küste von Krasici. Dieses außerge…
$1,86M
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Hotel 192 m² in Tivat, Montenegro
Hotel 192 m²
Tivat, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 192 m²
Auf der Suche nach einer hohen und fertigen Investition im Herzen des Hauptgebirges von Mont…
$495,170
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Hotel 1 110 m² in Tivat, Montenegro
Hotel 1 110 m²
Tivat, Montenegro
Schlafräume 12
Fläche 1 110 m²
Die Entfernung zum Meer beträgt 350m. Gesamtfläche von 110 qm, einschließlich Tiefgarage D…
$1,85M
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Hotel 350 m² in Krasici, Montenegro
Hotel 350 m²
Krasici, Montenegro
Schlafräume 10
Fläche 350 m²
$965,961
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Hotel in Tivat, Montenegro
Hotel
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
In einer ruhigen Gegend von Tivat, nur 700 m vom Meer und dem nächsten Strand entfernt, ist …
$1,63M
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Hotel 401 m² in Tivat, Montenegro
Hotel 401 m²
Tivat, Montenegro
Fläche 401 m²
Das 401 m2 große Hotel in Tivat steht zum Verkauf und zur Langzeitmiete. Zum Verkauf steht …
$1,70M
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Hotel 150 m² in Krasici, Montenegro
Hotel 150 m²
Krasici, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 150 m²
$399,409
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Hotel 570 m² in Tivat, Montenegro
Hotel 570 m²
Tivat, Montenegro
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 570 m²
Etagenzahl 3
text
$1,48M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Hotel 750 m² in Tivat, Montenegro
Hotel 750 m²
Tivat, Montenegro
Schlafräume 9
Fläche 750 m²
Tivat, Flower Island. Betriebshotel mit neun Zimmern Vollständig legalisiert, Baugenehmigung…
$1,08M
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