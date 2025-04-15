Wohnkomplex Torre A Cona

Resort & Spa – Mittelmeer Elegance in Sutomore Wir bieten zum Verkauf Wohnungen in einem Wohnkomplex von Kammertyp, in einer der malerischsten Ecken der Bar Riviera, in der Ortschaft Sutomore. Das Projekt kombiniert die Atmosphäre eines Elite-Resorts und den Komfort des modernen technologischen Gehäuses, bietet Eigentümer nicht nur Immobilien, sondern einen vollwertigen Lebensstil von Resort & Spa. Über den Komplex: Empfang 24/7: Rund um die Uhr Wartung und Sauberkeit. SPA & Wellness: Hammam und finnische Sauna. Freibad: Großer Pool (12×4.5 m) mit einem Ruhebereich (115 m2) und Liegestühlen. Dachterrasse: Beheiztes Dach mit Jacuzzi und Panoramablick auf das Meer und die Berge. Sicherheit: Videoüberwachungssystem und geschlossener Bereich. Parken: Tiefgarage für 10 Autos und offene Parkplätze für 5 Plätze. Für Elektrofahrzeuge ist ein Ladevorgang vorgesehen. Lage und Umgebung: Der Komplex befindet sich auf einem flachen Grundstück von 1170 m2 mit bequemem Zugang zur Hauptstraße, die hervorragende Logistik bietet. Zugänglichkeit des Verkehrs: Flughafen Podgorica - 36 km, Flughafen Tivat - 48 km.Die Stadt Bar (Hafen und Marina) - nur 7 km.Budva - 27 km. Infrastruktur: Zu Fuß erreichbar (800m-1.4km) gibt es IDEA und VOLI Supermärkte, Schule, Kindergärten, medizinisches Zentrum und Postamt. Das Gebäude verfügt über nur 12 Wohnungen, die Privatsphäre und Ruhe garantieren: 1-Zimmer-Wohnungen: (55,5 – 62,6 m2) – geräumige Wohnzimmer und Terrassen. 2-Zimmer-Wohnungen: (61.3 – 85,9 m2) – inklusive Luxus-Penthouses im Obergeschoss mit eigenem Zugang zur Dachterrasse. Qualität der Konstruktion und Materialien Fertigstellung: Fassaden aus Naturstein, auf den Etagen in Wohngebieten - Eichenparkett im Stil von "Rustik". Plumbing: Mischer und integrierte Grohe-Systeme, Ariston-Wasserheizer, lineare Duschleiter. Klima: Jedes Zimmer verfügt über Hisense Wechselrichter Klimaanlagen. In den Badezimmern mit Fußbodenheizung. Fenster und Türen: Aluminiumprofile mit thermisch brechenden, gepanzerten Eingangstüren. Smart Home (optional): Die Möglichkeit, über das Zigbee-Gateway ein Smart Home System mit Leckage-, Rauch-, Licht- und Klimasensoren zu installieren. Investitionsmöglichkeiten Der Komplex befindet sich in einem sich dynamisch entwickelnden Gebiet der Bar Riviera, das langfristig einen stabilen Anstieg der Kosten pro Quadratmeter gewährleistet. Das Vorhandensein einer eigenen Premium-Infrastruktur (SPA, Schwimmbad, Rezeption) macht die Anlage einzigartig für diesen Standort und garantiert eine hohe Nachfrage nach kurzfristigen und langfristigen Mieten.